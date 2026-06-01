TIGER ETF·Global X US, 동·서양 날개로 날아 300조에서 400조까지 단 5개월…성장세 가속화

[헤럴드경제=홍태화 기자] 미래에셋자산운용은 글로벌 상장지수펀드(ETF) 순자산(AUM)이 400조원을 돌파했다고 1일 밝혔다.

미래에셋자산운용은 5월 말 기준 한국·미국·캐나다·호주·유럽·홍콩·일본 등 13개 시장에서 운용 중인 ETF의 총 AUM이 421조원을 기록했다며 이날 이같이 밝혔다. ETFGI에 따르면 해당 수치는 Global ETF 운용사 기준 세계 12위 운용자산 규모다.

미래에셋자산운용의 글로벌 ETF AUM은 2025년 말 300조원을 돌파한 이후 불과 5개월 만에 400조원을 넘어섰다. 200조원(2024년 말), 300조원(2025년 말), 400조원(2026년 5월)으로 이어지며 성장 가속화 양상을 보인다.

미래에셋증권은 차별화된 상품 경쟁력이 자금 유입과 AUM 증가, 브랜드 인지도 제고로 이어지는 선순환 구조가 자리 잡은 결과라고 설명했다.

400조원 돌파와 함께 주목할 점은 국내와 미국이라는 두 핵심 축이 나란히 ‘1000억 달러 시대’에 진입하고 있다는 점이다. 국내 ETF 브랜드 TIGER ETF는 2026년 5월 말 기준 순자산 약 160조원을 기록했다.

미국 법인 Global X US는 운용자산 1000억 달러 시대 달성을 눈앞에 두고 있다. 2018년 인수 당시 80억달러 규모였던 운용자산은 5월 말 기준 약 986억달러를 기록하며 약 12배 성장했다. 미국 내 약 460개 ETF 운용사 가운데 순자산 1000억달러를 넘어선 운용사는 현재 13개사에 불과하다.

미래에셋증권은 이번 성과는 미래에셋자산운용이 글로벌 ETF 시장에서 존재감을 빠르게 확대하며 글로벌 선도 운용사로 도약하고 있음을 보여주는 상징적인 이정표라고 분석했다.

TIGER ETF는 ‘TIGER 200’, ‘TIGER 미국S&P500’, ‘TIGER 미국나스닥100’ 등 대표 지수 상품이 연금 및 장기 투자 수요를 꾸준히 흡수하며 성장세를 이어왔고, 최근에는 반도체와 미국 우주 테마 중심으로 경쟁력을 강화하고 있다.

특히 ‘TIGER 반도체TOP10 ETF’가 국내 상장 테마형 ETF 순자산 1위를 기록한 가운데, ‘TIGER SK하이닉스 단일종목 레버리지’는 상장일 개인 순매수 역대 최대 기록을 새로 썼다.

또 스페이스X 상장 기대감 속 ‘TIGER 미국우주테크 ETF’는 순자산 2조원을 돌파하며 우주 테마 ETF 1위를 기록하는 등 테마형 ETF 시장에서도 존재감을 확대하고 있다.

주요 글로벌 법인들도 각 지역에서 안정적인 성장세를 이어가며 글로벌 경쟁력을 뒷받침하고 있다. 특히 홍콩에서는 중국 반도체 밸류체인 전반에 투자하는 ‘Global X China Semiconductor ETF’와 TSMC·삼성전자·SK하이닉스 등 아시아 반도체 핵심 기업에 투자하는 ‘Global X Asia Semiconductor ETF’가 최근 AI·반도체 랠리 속에서 주목받고 있다.

미래에셋자산운용은 글로벌 ETF와 블록체인을 결합한 ETF 토큰화 사업도 확대하고 있다. 글로벌 토큰화 플랫폼 Ondo Finance에서 COPX·URA·PAVE 등 대표 ETF의 토큰화 사업을 확대하고 있으며, 홍콩 최초 커버드콜 ETF인 ‘Global X HSCEI Covered Call Active’의 토큰 클래스 상장도 3분기 중 추진할 예정이다.

미래에셋자산운용 글로벌경영부문 총괄 대표인 김영환 사장은 “국내 TIGER ETF와 미국 Global X US라는 두 핵심 플랫폼이 나란히 1000억 달러 규모에 도달하며 글로벌 ETF 사업의 새로운 이정표를 만들고 있다”며 “앞으로도 글로벌 ETF 플랫폼 경쟁력을 지속 강화해 투자자들의 장기 자산 형성에 기여하겠다”고 말했다.

ETF 시장은 최근 국내 증시 호황을 타고 급속도로 성장하고 있다. ETF 순자산은 500조원을 넘어서면서 코스닥 시장 규모를 바짝 추격하고 있고, 5월 한 달간 유가증권시장에 상장된 ETF는 역대 최다를 기록했다. 한국거래소와 금융투자협회에 따르면 5월 한 달간 상장된 ETF 종목은 총 32개로 월별 기준 가장 많은 수준을 나타냈다.