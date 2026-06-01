룩셈부르크 과학기술연구원(LIST)과 수자원위성·디지털 물관리 분야 연구협력 업무협약 체결

[헤럴드경제=이태형 기자] 한국수자원공사(K-water)는 지난달 27일(현지시간) 룩셈부르크 현지에서 룩셈부르크 과학기술연구원(LIST)과 수자원위성·디지털 물관리 분야 유럽 국제협력과 파트너십 구축을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

이번 협약은 한국수자원공사의 유럽 국제협력 강화 전략의 하나로, 기후변화 대응과 물관리 디지털 전환 분야에서 유럽 주요 연구기관과의 공동연구 기반을 확대하기 위해 추진됐다.

양 기관은 ▷위성 기반 홍수·가뭄 모니터링 ▷기후변화 대응 ▷인공지능(AI)·사물인터넷(IoT) 기반 디지털 물관리 ▷호라이즌 유럽(Horizon Europe, HE) 공동 참여 ▷연구자 교류 등 다양한 분야에서 실질적 협력 의제를 구체화할 예정이다.

호라이즌 유럽은 유럽연합(EU)의 연구·혁신(R&I)을 지원하는 최대 규모의 프로그램으로, 과학기술 혁신과 글로벌 사회문제 해결, 산업 경쟁력 강화를 목표로 하는 유럽연합의 핵심 연구지원 정책이다.

한국수자원공사는 이번 협약을 통해 그간 역량을 쌓아 온 수자원위성과 디지털트윈 등 첨단 물관리 기술에 룩셈부르크 과학기술연구원의 기후변화 모니터링, AI 데이터 융합 기술을 결합해 물분야 기후위기 대응을 위한 국제협력 시너지 효과를 높여 갈 계획이다.

한국수자원공사는 이 같은 협력체계를 통해 유럽 최대 연구혁신 프로그램인 호라이즌 유럽 참여를 본격 추진해 국제 공동연구의 최일선에서 전 세계 기술강국과 협력 네트워크를 확대한다.

특히, 지난 2024년 위성 분야 협력 업무협약을 체결한 독일항공우주센터(DLR)에 이어 호라이즌 유럽 프로젝트를 총괄하는 유럽연합 연구혁신총국, 덴마크 기상연구소 등과도 협력을 강화해 유럽 현지 네트워크를 넓혀가며 글로벌 물분야 연구개발(R&D) 협력 허브로 도약한다는 구상이다.

구자영 한국수자원공사 기획부문장은 “이번 협약은 기후위기 시대 디지털 전환 가속에 대응하기 위한 노력을 실질적인 국제 공동연구 체계로 구축하는 중요한 전환점”이라며 “앞으로 호라이즌 유럽 프로젝트 공동 참여와 더불어 유럽 내 다양한 연구기관, 산업계와의 협력으로 글로벌 물분야 연구개발 혁신을 선도해 나가겠다”고 말했다.