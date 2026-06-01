‘대만 게이밍 OLED 로드쇼’ 진행 ‘더 빠르고·선명하고·밝은 OLED’

LG디스플레이가 대만 타이베이에서 글로벌 주요 고객사를 대상으로 ‘대만 게이밍 OLED 로드쇼’를 열고 최첨단 게이밍 OLED(유기발광다이오드·사진) 제품을 공개한다. 세계 최초·최고 기술과 업계 최대 라인업을 선보여 빠르게 성장하고 있는 게이밍 OLED 모니터 시장 공략에 박차를 가한다.

이번 로드쇼는 ‘더 빠르고 더 선명하고 더 밝은 디스플레이 경험(Empowering Faster, Clearer, Brighter Display Experiences)’을 주제로, 글로벌 게이밍 모니터 세트사 20여 곳이 방문해 LG디스플레이의 신기술을 직접 경험하고 향후 협업을 논의할 예정이다.

이번 로드쇼에서 20인치대부터 40인치대까지의 게이밍 OLED 제품군을 선보인다. 세계 최초 5K2K 초고화질을 구현한 39인치 OLED 모니터 패널과 RGB(적·녹·청) 스트라이프 구조를 적용한 OLED 패널이 대표적이다.

RGB 스트라이프 OLED 패널은 균일한 서브픽셀 배열을 통해 텍스트 가독성을 높였으며, 240Hz 고주사율을 지원해 게이밍과 업무 환경을 동시에 겨냥했다.

차세대 기술도 공개한다. LG디스플레이는 업계 최초로 트루블랙 ‘1000’ 수준에 도달하는 게이밍 OLED와 최대 2000니트 피크 휘도를 구현해 압도적인 생동감을 전하는 패널을 선보일 예정이다. 박지영 기자