대만 IT 전시회 컴퓨텍스 2026 ‘보는 OLED’ 넘어 ‘즐기는 OLED’

삼성디스플레이가 아시아 최대 IT 전시회 ‘컴퓨텍스 2026’에서 게이밍용 OLED(유기발광다이오드)·QD-OLED(퀀텀닷) 제품군(사진)을 대거 공개하며 프리미엄 게이밍 디스플레이 시장 공략에 나선다. 휴대용 게이밍 PC용 8.8형부터 49형 QD-OLED 모니터까지 총 16종의 제품을 선보이며 기술 초격차를 강조했다.

삼성디스플레이는 2~5일(현지시간) 대만 타이베이 난강 전시센터에서 열리는 컴퓨텍스 2026에 참가, 노트북용 OLED 신기술과 차세대 QD-OLED 제품을 공개한다고 1일 밝혔다.

특히 현재 양산 제품보다 두께를 20% 이상 줄인 ‘울트라 슬림’ 노트북용 OLED 패널을 처음 선보인다. 패널 구조를 개선해 두께를 크게 줄여 고객사의 제품 설계자유도와 휴대성을 높였다. 동시에 트루블랙 구현과 고속 응답 성능을 유지한 것이 특징이다.

게이밍모니터 분야에서는 세계 최초로 4K 해상도와 360Hz 주사율을 동시에 구현한 QD-OLED 제품을 공개한다. 삼성디스플레이는 패널 회로와 구동 시스템을 최적화해 고해상도·고주사율 구현 과정에서 발생하는 기술적 한계를 극복했다. 또한 청색 OLED 적층 구조를 5개 층으로 늘린 ‘QD-OLED 펜타 탠덤’ 기술도 전시해 효율과 수명, 휘도를 향상시킨 차세대 기술력을 소개한다. 타이베이=박지영 기자