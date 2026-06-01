공식 딜러 4곳과 협업한 맞춤형 한정 모델 외장 색상·휠·시트·전용 액세서리 차별화

[헤럴드경제=정경수 기자] MINI 코리아가 국내 공식 딜러사와 함께 기획한 컨트리맨 한정판 모델을 선보인다. 판매 현장에서 확인한 고객 선호 사양과 라이프스타일을 반영해 딜러사별로 서로 다른 구성을 적용한 것이 특징이다.

MINI 코리아는 ‘더 MINI 컨트리맨 S ALL4 딜러 테일러드 에디션’을 MINI 샵 온라인을 통해 출시한다고 1일 밝혔다.

이번 모델은 더 MINI 컨트리맨 S ALL4를 기반으로 제작됐다. MINI 코리아가 올해 새롭게 내세운 ‘커스터마이제이션 2.0’ 전략의 일환으로, 국내 고객 취향을 반영한 맞춤형 한정 판매 모델이다.

이번 에디션은 동성모터스, 코오롱모터스, 바바리안모터스, 도이치모터스 등 4개 공식 딜러사가 각각 참여했다. 각 딜러사는 고객 접점에서 축적한 의견을 바탕으로 외장 색상과 디자인 요소, 편의사양, 전용 액세서리 등을 다르게 구성했다.

‘더 MINI 컨트리맨 S ALL4 동성 테일러드 에디션’은 해운대 밤바다에서 영감을 받은 모델이다. 미드나잇 블랙 외장 색상에 블랙 그릴, 블랙 스키드 플레이트, 블랙 루프 및 미러캡을 조합했다. 19인치 JCW 런웨이 스포크 블랙 알로이 휠도 적용했다. 실내에는 앤트러사이트 헤드라이너와 블랙·블루 스포츠 시트를 넣었고, MINI JCW 키 월렛을 제공한다.

‘더 MINI 컨트리맨 S ALL4 코오롱 테일러드 에디션’은 고객 선호도가 높은 사양을 중심으로 상품성을 높인 모델이다. 더 MINI 컨트리맨 S ALL4 모델 가운데 처음으로 레전드 그레이 외장 색상을 적용했다. 블랙 그릴과 블랙 스키드 플레이트, 블랙 루프 및 미러캡, 18인치 애스터로이드 블랙 알로이 휠을 더해 차분하면서도 스포티한 인상을 강조했다. 실내에는 비스킨과 패브릭 소재의 그레이·블루 스포츠 시트가 들어간다. MINI 사계절용 플로어 매트도 제공된다.

‘더 MINI 컨트리맨 S ALL4 바바리안 테일러드 에디션’은 바바리안모터스 창립 30주년을 기념해 제작됐다. 미드나잇 블랙 외장 색상을 바탕으로 블랙 그릴, 블랙 스키드 플레이트, 블랙 루프 및 미러캡, 19인치 JCW 런웨이 스포크 블랙 알로이 휠을 적용했다. 아웃도어 활동을 즐기는 고객을 겨냥해 MINI 루프랙을 기본 사양으로 넣은 점도 특징이다. 실내에는 비스킨·패브릭 소재의 그레이·블루 스포츠 시트를 적용했다.

‘더 MINI 컨트리맨 S ALL4 도이치 테일러드 에디션’은 도심형 라이프스타일과 고급감을 강조한 모델이다. 스모키 그린 외장 색상에 바이브런트 실버 그릴, 루프, 미러캡, 스키드 플레이트를 조합했다. 20인치 윈드밀 스포크 알로이 휠도 장착된다. 더 MINI 컨트리맨 최초로 베이지와 빈티지 브라운 색상의 비스킨 JCW 스포츠 시트를 적용했으며, 페이버드 테마 후면 데칼과 크리스탈 키 케이스도 제공한다.

파워트레인은 네 모델 모두 동일하다. 최고출력 204마력, 최대토크 30.6㎏·ｍ를 내는 MINI 트윈파워 터보 가솔린 엔진과 7단 스텝트로닉 더블 클러치 변속기가 조합된다. 정지 상태에서 시속 100㎞까지 걸리는 시간은 7.4초다.

주행 보조 및 편의사양도 기본으로 들어간다. 모든 모델에는 드라이빙 어시스턴트 플러스와 파킹 어시스턴트 플러스가 적용된다. MINI 오퍼레이팅 시스템 9, 티맵 기반 한국형 MINI 내비게이션, 컴포트 액세스, 2존 자동 공조장치 등도 기본 사양이다.

가격은 부가세 포함, 한시적 개별소비세 인하 기준으로 동성 테일러드 에디션 5100만원, 코오롱 테일러드 에디션 5110만원, 바바리안 테일러드 에디션 5150만원, 도이치 테일러드 에디션 5680만원이다.

MINI 코리아는 이번 에디션 구매 고객에게 특별 제작한 ‘적마의 해’ 고뱃지를 증정한다. 회사는 향후에도 국내 고객의 취향과 사용 환경을 반영한 맞춤형 모델 전략을 확대한다는 계획이다.