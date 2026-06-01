[헤럴드경제=조용직 기자] 골프웨어 어메이징크리가 지난 5월 28일~31일 부산 아시아드CC에서 열린 ‘LIV 골프 코리아 2026’을 통해 3000명의 갤러리들과 호흡했다.

어메이징크리는 LIV 골프의 한국 팀 코리안 골프클럽(KGC·Korean Golf Club)의 공식 의류 파트너로서 이번 대회 기간 KGC선수단 착장, 현장 팝업, 팬 참여 이벤트를 연계한 브랜드 활동을 전개했다. 이를 통해 글로벌 투어 무대에서 선수와 팬, 브랜드가 연결되는 골프 라이프스타일 경험을 선보였다.

특히 KGC 선수단의 경기 착장은 현장 팝업과 연결되며 갤러리들의 관심을 모았다. 대회장 내 어메이징크리 팝업에서는 KGC 익스클루시브 컬렉션을 직접 확인하려는 방문객들의 발길이 이어졌으며, 대회 기간 누적 3000명 이상의 갤러리가 팝업을 방문했다고 브랜드는 전했다.

어메이징크리 관계자는 “LIV 골프 특유의 자유롭고 역동적인 페스티벌 분위기 속에서 선수와 팬, 브랜드가 자연스럽게 연결되는 경험에 초점을 뒀다”며 “앞으로도 글로벌 투어 무대에서 다양한 브랜드 경험을 통해 하이엔드 골프웨어 브랜드로서의 입지를 강화해 나갈 것”이라고 덧붙였다.