항공·숙박·골프 결합상품 공동 개발

[헤럴드경제=권제인 기자] 파라타항공이 하나투어, 참빛그룹과 손잡고 베트남 관광시장 공략에 나선다고 1일 밝혔다.

파라타항공은 지난 28일 베트남 하노이에서 하나투어, 참빛그룹과 ‘한국-베트남 관광자원 연계 및 글로벌 MICE·레저 시장 활성화를 위한 3자 업무협약(MOU)’을 체결했다.

이번 협약은 항공·여행·레저 분야의 강점을 보유한 3사가 협력해 한국과 베트남을 연결하는 관광상품을 개발하고 양국 간 관광 교류를 확대하기 위해 마련됐다.

협약식에는 이상훈 파라타항공 베트남 지점장, 류창호 하나투어 부사장, 이호성 참빛그룹 부회장 등이 참석했다.

협약에 따라 파라타항공은 하나투어의 여행상품 기획 역량과 참빛그룹이 보유한 베트남 현지 관광 인프라를 연계해 기업 인센티브 관광(MICE)과 프리미엄 골프 여행 수요를 겨냥한 상품을 공동 개발할 계획이다.

특히 베트남 최대 규모인 54홀 피닉스 골프리조트와 그랜드 플라자 하노이 호텔 등 현지 관광 인프라를 활용한 맞춤형 상품을 선보여 고객 선택의 폭을 넓힌다는 방침이다.

파라타항공은 해당 상품에 최적화된 항공 공급과 운영 협력을 지원하고, 향후 신규 취항 예정인 하노이 노선과 연계한 다양한 프로모션도 검토하고 있다. 최근 베트남상공인연합회(KOCHAM)과 업무협약을 체결한 데 이어 현지 관광·비즈니스 수요 확보에 나서며 베트남 노선 경쟁력 강화에 속도를 내고 있다.

파라타항공 관계자는 “이번 협약은 단순한 항공 운송을 넘어 여행과 레저를 아우르는 새로운 고객 경험을 제공하기 위한 협력”이라며 “앞으로도 다양한 파트너와의 협력을 통해 차별화된 여행 가치를 제공할 것”이라고 말했다.