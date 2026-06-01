연장서 세컨드샷 칩인 이글로 종지부

[헤럴드경제=조용직 기자] 김태우2가 지난 5월 30일 대전 골프존조이마루 경기장에서 개최한 혼성 스크린골프투어 ‘2026 에쓰오일 세븐 G투어 믹스트’ 4차 대회에서 연장전 이글로 생애 첫 우승을 낚았다.

㈜골프존(대표 박강수)는 김태우2가 1라운드 15언더파, 2라운드 14언더파, 최종 합계 29언더파를 기록하고, 동타 문서형과 연장전 끝 생애 첫 우승을 기록했다고 1일 밝혔다. 이번 대회 우승 상금은 1700만원총상금 8000만원)이다.

이번 대회 코스는 골프존 코스 난이도 1, 그린 난이도 3.5의 솔라고CC - 라고이며, 골프존 투비전NX 투어 모드에서 컷오프 없이 하루 동안 2라운드 36홀 스트로크 플레이로 진행됐다. 2026시즌 G투어 대상 포인트와 앞서 4차 대회 기록을 기준으로 남녀 프로 92명이 출전해 각축을 벌였다. 정찬민, 유효주 등 KPGA, KLPGA 1부 선수들도 추천 선수로 출전해 관심을 모았다.

공동 선두로 최종라운드에 나선 김태우2는 공격적인 플레이로 과감한 샷을 보여줬고 7번홀까지 연속 버디를 기록하는 등 보기 없는 무결점 플레이를 보여줬다. 김태우2는 후반 13번홀 이글로 우승 흐름을 잡았고 최종 합계 29언더파로 문서형과 동타로 홀아웃했다. 연장전에서 먼저 플레이를 시작한 김태우2는 파워풀한 티샷에 이어 세컨 샷 칩인 이글로 명장면을 그려내며 G투어 생애 첫 우승을 신고했다.

한지민은 심현우와 공동 3위로 경기를 마쳤다. 송한백과, 박래성, 박찬희가 공동 5위에 이름을 올렸으며 GTOUR를 대표하는 김홍택과 잠재력을 보여준 김인호2, 유동화2가 공동 8위로 홀아웃했다.

우승자 김태우2는 “오늘 많은 프로분들과 쟁쟁한 플레이를 함께해 기뻤고 생각지 못한 우승을 하게 돼 감사하다”라며 “G투어는 물론 1부 투어에서도 상반기 시드를 유지해 하반기 고루 좋은 소식을 전할 수 있도록 노력하겠다”라고 우승 소감을 밝혔다.