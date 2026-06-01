전 과정 일괄 수행하는 풀 턴키 방식

[헤럴드경제=한영대 기자] 대한전선은 전라남도 해남 태양광 발전 사업에 초고압 전력망을 구축하는 프로젝트를 수주했다고 1일 밝혔다. 수주 규모는 약 500억원이다.

이번 프로젝트는 해남 태양광 발전소에서 생산된 전력을 해남 변전소로 송전하기 위한 사업이다. 해남 지역의 증가하는 전력 수요에 대응하고 재생에너지 확대에 이바지하기 위해 추진됐다.

대한전선은 해당 사업에서 전력망 설계 및 생산, 포설 등 전 과정을 일괄 수행하는 풀 턴키 방식으로 154㎸(킬로볼트)급 초고압 전력망을 구축한다.

대한전선은 국내 재생에너지 연계 사업에서 연이어 성과를 내고 있다. 지난 4월 전남 신안 비금 태양광 발전소와 도고 수상태양광 발전소에서 생산된 전력을 안좌도 변전소로 연계하는 154㎸ 초고압 해저케이블 프로젝트를 수주한 바 있다.

최근 정부는 제1차 재생에너지 기본계획을 발표, 태양광∙풍력 중심의 재생에너지 보급 확대와 관련 인프라 확충을 추진하고 있다. 이에 따라 발전원과 전력망을 연결하는 계통 연계 사업의 중요성이 커지는 가운데 대한전선은 초고압 케이블 기술력을 기반으로 국내 재생에너지 전력망 시장에서 입지를 확대해 나가고 있다.

대한전선 관계자는 “국내 재생에너지 발전이 확대되는 흐름 속에서 안정적인 전력망 공급을 통해 에너지 전환과 전력 인프라 확충에 기여할 수 있어 의미가 깊다”며 “앞으로도 축적된 사업 경험과 엔지니어링 역량을 기반으로 국내외 전력망 시장에서 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다”고 말했다.

한편, 대한전선은 올해 1분기 연결 기준 매출 1조834억원, 영업이익 604억원을 달성했다. 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입해 실적을 집계한 2010년 이후 분기 기준 최대 실적이다.