보관·포장·배송 원스톱 제공 최대 75개사 풀필먼트 서비스 지원

[헤럴드경제=권제인 기자] 한진은 한국중소벤처기업유통원(한유원)이 주관하는 ‘2026년 소상공인 물류 서비스 지원사업’ 수행기관으로 최종 선정됐다고 1일 밝혔다. 이에 따라 한진은 사업 참여 소상공인을 대상으로 자사 ‘원클릭 풀필먼트’ 시스템을 활용해 상품 입고부터 보관, 포장, 배송까지 물류 전 과정을 24시간 원스톱으로 제공한다.

사업 기간은 올해 12월까지다. 한유원이 모집하는 약 150개 소상공인 기업 가운데 한진은 최대 75개사를 전담해 지원할 예정이다.

이번 사업은 물류 비용 부담을 겪는 소상공인이라면 누구나 참여할 수 있다. 정부는 연간 총 1억8000만원 규모의 지원금을 3개월에 걸쳐 순차 지급한다. 이에 따라 자금 유동성이 부족한 소상공인의 경영 안정에도 도움이 될 것으로 기대된다.

특히 단순 배송비 지원을 넘어 보관과 포장까지 포함한 풀필먼트 서비스를 제공하는 것이 특징이다. 이를 통해 소상공인들의 물류 효율성과 시장 경쟁력 향상에 이바지할 것으로 전망된다.

한진은 사업 참여 기업의 남서울풀필먼트센터 입점과 온보딩을 지원하고, 온라인 광고와 전용 접수 채널 운영 등을 통해 서비스 이용 활성화에도 나설 계획이다.

한진 관계자는 “국내외 물류 인프라와 디지털 플랫폼 역량을 바탕으로 소상공인들의 물류 경쟁력 강화를 지원해지속적인 성장을 뒷받침하겠다”고 말했다.

한편, 한진은 최근 중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단이 추진하는 ‘2026년 온라인수출 중소기업 물류지원 사업’에 참여하는 한편, 경북 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘사이소’와 협업하는 등 중소기업 및 소상공인 지원 활동을 확대하고 있다.

전국 단위 물류 네트워크와 풀필먼트 인프라를 기반으로 이커머스 시장 확대에 맞춘 중소상공인 물류 지원 사업을 지속적으로 확대하고 있다.