한송이tv 유튜브서 기쁨조 후보였다 주장

[헤럴드경제=한지숙 기자] 한 북한이탈주민이 10대 시절 북한 ‘기쁨조’ 후보로 선발돼 관리받았다고 주장해 관심을 모으고 있다.

1일 북한이탈주민 여성 한송이 씨가 운영하는 한송이tv 유튜브채널에선 최근 ‘충격적인 기쁨조 선발 과정, 선택받기 위해 알몸을 보여야 한다고?’라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에 출연한 탈북 여성 김서아 씨는 “평양 학교에는 중앙당 지도원들이 나와서 키 크고 좀 예쁘다고 하는 학생들을 계속 뽑아갔다. 어떻게 성장하는 지 관찰하고 관리하는데, 저도 뽑혔다”라며 “17세 때부터는 거의 일주일에 한 번씩 중앙당에 드나들었다. 뭐 딱히 하는 건 없고 간부들이 얼굴을 체크하고, 공부를 안 해도 되서 그건 좋았다”고 했다.

이어 “검사를 해서 어느 순간이 되면 떨어질 애들은 떨어지고, 그 해 전국에서 10명이 남았다”고 했다.

김 씨에 따르면 그는 최종 선발된 10명에 포함돼 평양에서 간부들이 이용하는 한 병원에서 단체로 신체 검사 및 산부인과 검사를 받았다. 특히 김 씨는 산부인과에서 처녀성 검사를 받았다고 주장했다.

김 씨는 “태어나서 산부인과를 처음 가봤다”며 “남자들 앞에서 10명의 여자들이 옷을 벗고 (산부인과) 검사를 했다”고 했다. 이어 “10명이 같이 있으니까 수치스러운 생각을 안 했다. 옷을 벗으라고 하니까 쭈뼛거리니 ‘야, 문제 있어? 벗어’(라고 남성이 소리쳤다)”고 말하며 웃었다.

김 씨는 “남자 5명인가 들어왔던 거 같다”며 “‘앞으로 돌아 뒤로 돌아’하면서, 엉덩이의 흠집을 보더라. 가슴이나 엉덩이 등을 많이 본다”고 말했다.

김 씨는 기쁨조가 현재도 존재한다고 주장했다. 김 씨는 “아직도 존재한다. 잠깐 사라졌다가 다시 생긴 것으로 안다. 없어질 수가 없다”면서 “제가 뽑혀갈까봐 조마조마했다. 집에서는 ‘우리 딸 이러다가 평생 못 보는 거 아니야?’하는 두려움이 있었다”고 강조했다.

김 씨는 “부모님 못 보는 건 두렵지만, 그냥 내가 기쁨조에 들어가서 우리 부모님이 꽃길만 걸을 수 있다면 내가 갈까 하는 생각도 했다”면서 “기쁨조 뽑혀가면 (기간이) 10년이다. 기쁨조에 오라고 불렀는데, 안 간다고 하면 평양에서 쫓겨날 수 있다”고 말했다.

김 씨는 또 “북한에서는 기쁨조를 ‘5과’라고 불렀다. 한국에 와서 ‘기쁨조’라고 불려서, ‘김정일의 여자다’ 이런 영상을 보고 너무 충격을 받았다”고 덧붙였다.