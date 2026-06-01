주요국 정부 및 방산기업과 미팅 진행

[헤럴드경제=고은결 기자] 한화는 지난달 29~31일 싱가포르에서 열린 ‘제23차 IISS 아시아안보회의(샹그릴라 대화)’에 참가했다고 1일 밝혔다.

한화는 이번 포럼에서 미국·영국 등 주요국 정부 고위 관계자들과 양자 미팅을 진행했다. 또한 주요 방산기업과도 고위급 미팅을 갖고 인공지능(AI) 및 첨단 기술 협력, 방산 역량 공유 방안을 논의했다.

샹그릴라 대화는 아시아·태평양 지역 국방장관과 군 고위 관계자, 안보 전문가들이 참석하는 역내 최대 다자 안보포럼이다.

한국 정부는 이번 회의에서 AI 기반 감지·타격 체계, 유·무인 복합전투체계, 사이버·우주 역량 등 첨단 기술로 자주국방을 강화하는 동시에 국제사회와 다차원적 안보 협력에 나선다는 기조를 밝혔다.

안규백 국방부 장관은 지난달 30일과 31일 각각 미 상원 대표단, 미 하원 대표단과 면담을 갖고 한반도 안보 정세와 동맹 현안을 논의한 것으로 전해진다.

한화는 정부 기조에 발맞춰 지상·해양 분야에서 쌓아온 방산 역량과 AI·첨단 기술을 토대로 인도·태평양 지역 내 안보 협력에 기여하는 한편, 동맹국과의 방산·기술 협력을 확대한다는 방침이다.