업계 1위 포스코, 2위 현대제철 교섭 돌입 포스코 노조, 기본급 인상안 담은 요구안 사측 전달 현대제철, 5월 27일까지 4차 교섭 진행

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 철강 업계 1·2위인 포스코와 현대제철이 노사 협상에 돌입한다. 대외 불확실성 속에 반등을 노리고 있지만, 최근 산업계 전반에 불거진 ‘성과급 이슈’와 더불어 협력사 직원 직고용 문제가 협상 테이블에 오르면서 혹시 모를 노사 간 불협화음 가능성에 긴장의 끈을 놓지 못하는 분위기다.

1일 업계에 따르면 포스코 노조는 앞서 지난달 20일 기본급 7.1% 인상 등의 내용을 골자로한 교섭 요구안을 사측에 보냈다. 양측은 이르면 이달 초 상견례를 갖고 본격적인 협상에 나설 예정이다.

최근 반도체 업계를 중심으로 기업 이익에 대한 ‘선제적 배분’을 요구하는 이른바 ‘영업이익 N% 성과급’ 목소리는 나오지 않았지만, 협력사 직원 직고용 문제를 두고 노사 간 견해차를 보이고 있어 난항이 예고된다.

실제 포스코 노조는 앞서 회사 측이 협력사 직원 약 7000명을 직고용하기로 한 데 반발하며 중앙노동위원회에 조정을 신청했다. 중노위의 행정지도 처분으로 쟁의권 확보는 불발됐지만, 노조는 임단협 교섭 과정에서 직고용 문제도 논의하겠다는 입장이다. 지난달 말에는 쟁의대책위원회도 출범했다.

현대제철 노사는 지난달 8일 상견례를 하고 같은 달 27일까지 4차 교섭을 진행했다.

노조는 지난해 대비 성과급 150% 인상 등을 요구하는 것으로 알려졌다. 노조는 “4차 교섭까지 회사 측에서 아무런 안을 제시하지 않았다”며, 차기 교섭부터 조합원의 눈높이에 맞는 안을 제시하라고 요구한 것으로 전해졌다. 다음 교섭은 오는 2일에 열릴 예정이다.

노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정)의 시행으로 하청에 대한 원청의 책임이 강화된 가운데 하청 노조들의 교섭 요구도 남아 있다.

인천지방노동위원회는 지난 4월 현대제철의 하청 노조 간 교섭단위를 분리해야 한다고 판단했다. 하청 노조들이 교섭단위를 따로해 원청과 각각 교섭할 수 있도록 한 것이다.

현대제철은 개정 노조법 시행 초기 단계인 만큼 기준이나 절차를 명확히 하겠다며, 현재 중노위에 재심을 청구한 상태다. 포스코 역시 경북지방노동위원회로부터 교섭단위 분리 결정을 받아 재심 절차를 밟고 있다.

한편, 양사는 수요 침체와 더불어 중국발 공급과잉, 탄소중립 요구 등 대내외 불확실성 확대 여파로 올해 1분기 실적 상승세에 제동이 걸렸다. 포스코홀딩스의 1분기 영업이익은 7070억원으로 전년 동기 대비 24.3% 늘었지만, 철강 부문 영업이익은 3450억원으로 23.8% 줄었다.

현대제철 역시 연결 기준 영업이익이 157억원으로 흑자 전환했지만, 별도 기준으로는 725억원의 영업 손실을 기록했다.