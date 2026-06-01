국가대표팀 선전 기원 콘텐츠 공개 예정 글로벌 브랜드 앰배서더 손흥민 선수 인터뷰 등 다양한 영상 순차 공개 월드컵 공식 파트너로서 국가대표팀 응원

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차가 ‘FIFA 월드컵 2026’을 맞아 현장의 열기와 감동을 전하기 위해 방송인 이경규와 함께하는 디지털 콘텐츠 ‘차박원정대 with 현대자동차(이하 차박원정대)’를 공개할 예정이라고 1일 밝혔다.

차박원정대는 축구에 대한 열정으로 월드컵의 역사를 함께한 원정대장 이경규를 중심으로, 은퇴한 레전드 축구선수·유소년 축구선수를 비롯해 FIFA 월드컵 2026 기념 시승 이벤트에서 선발된 고객 등 총 11명으로 구성된 원정대가 대한민국 축구 국가대표팀의 선전을 기원하며 본선을 향해 나아가는 여정을 담은 시리즈 영상이다.

현대차는 FIFA 월드컵 2026 공식 파트너로서 월드컵 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터’의 일환으로 선보인 이번 콘텐츠를 통해 국가대표팀에 대한 응원뿐만 아니라 대표팀과 현대차가 공유하는 미래를 향한 끊임없는 도전정신과 비전을 유쾌하게 전달할 계획이다.

차박원정대는 1일 오후 6시에 공개 예정인 첫 번째 콘텐츠를 포함해 총 5편으로, 이경규 공식 유튜브 채널을 통해 차례대로 공개되며 현대차 공식 유튜브 채널에는 주요 장면만 담은 숏폼 형태로 선보인다.

첫 번째 콘텐츠는 원정대 출범 과정을 중심으로 전개되며, 시청자들에게 현대차 월드컵 캠페인 ‘미래는 지금 여기서부터’에 담긴 의미와 국가대표팀 선전에 대한 기대감 및 응원 메시지를 전달한다.

이어지는 콘텐츠는 원정대의 발대식부터 국가대표팀 경기 직관 모습까지 담을 예정이다. 특히 원정대가 현대차의 글로벌 브랜드 앰배서더인 손흥민 선수를 찾아가는 단독 인터뷰 콘텐츠도 공개 예정으로, 손흥민 선수가 국가대표팀 주장으로서 월드컵에 임하는 각오 및 다짐, 대한민국 축구의 미래인 유소년 선수들에 대한 응원 메시지 등을 직접 전달할 것으로 알려졌다.

현대자동차 관계자는 “누구보다 월드컵에 진심인 방송인 이경규 씨와 축구 레전드, 시승 고객들이 함께 모여 응원하는 모습을 통해 대한민국 축구 국가대표팀의 선전에 대한 전 국민의 기대와 염원을 전달할 수 있도록 하겠다”라고 말했다.

한편, 현대차는 지난 4월과 5월 두 차례에 걸쳐 대한민국 축구 국가대표 선전을 기원하는 ‘아이오닉과 함께하는 2박 3일 시승 이벤트’를 시행한 바 있다.

아울러 오는 11일부터 7월 19일까지 미국 뉴욕 맨해튼의 상징적인 건물인 록펠러 센터 내 라디오 파크에 FIFA 뮤지엄을 열고 ‘레거시 오브 챔피언즈’ 전시를 개최하는 등 월드컵 파트너로서 다양한 행보를 이어가고 있다.