[헤럴드경제=도현정 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 합의에 대한 미국의 요구에 대해 이란이 핵 무기를 개발할 수 없고, 핵 무기 구매도 불가하다는 점을 강조했다. 트럼프 대통령은 이에 대해 이란도 동의했다고 주장했다.

트럼프 대통령은 지난달 30일(현지시간) 며느리인 라라 트럼프가 진행하는 폭스뉴스 프로그램과 인터뷰를 통해 “나는 합의를 할 것이다. 서명과 함께 즉시 호르무즈 해협을 열 수 있기 때문”이라면서 “한가지 확보해야 할 보장은 (이란에) 핵 무기가 없어야 한다는 것”이라고 말했다.

이어 트럼프 대통령은 “그들(이란)은 동의했다”라며 미국의 이 같은 요구에 이란도 동의했다는 점을 강조했다. 트럼프는 “그들은 원래 핵무기를 개발하지 않을 것이라고 했는데 내가 ‘당신들이 핵무기를 구매하면 어떻게 되나?’라고 물었고 그들은 이제 군사적 무기를 개발하거나 어떤 방식으로도 구매하지 않을 것이라고 하고 있다. 큰 차이가 있는 것”이라고 설명했다.

트럼프 대통령은 또 “나는 서두르지 않는다. 천천히, 하지만 확실히 우리는 원하는 것을 얻고 있다”라며 “원하는 것을 얻지 못하면 다른 방식으로 끝낼 것”이라 말했다. 합의가 결렬될 경우 공격 재개도 가능하다는 점을 재차 시사한 것이다.

앞서 뉴욕타임스 등 미국 언론들은 트럼프 대통령이 미국과 이란 사이에 마련된 종전 양해각서(MOU) 잠정안을 승인하지 않았고, 추가 조건을 내걸어 다시 이란에 전달했다고 보도했다. 수정된 부분이 어떤 내용인지는 알려지지 않았으나, 이란 매체 타스님통신은 이란도 새 수정안을 제시할 예정이라고 보도했다.