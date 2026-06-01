산업용 로봇 파운데이션 모델 공동 개발 착수 현장 변동 파악해 고위험·고강도 작업 수행

[헤럴드경제=차민주 기자] 포스코DX가 NC AI와 협력해 산업 현장의 로봇에 적용할 수 있는 피지컬 인공지능(AI) 기반 지능화 기술을 공동으로 개발한다.

1일 포스코DX는 NC AI와 AI 기반 로봇 자율작업 체계를 구현하기 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다. 해당 협약식은 지난 29일 경기 판교에 있는 NC AI 본사에서 윤석준 포스코DX 로봇자동화센터장과 김민재 NC AI 최고기술책임자(CTO)를 비롯한 양사 관계자가 참석한 가운데 진행됐다.

양사는 포스코DX의 로봇 시뮬레이션 및 제어 기술과 NC AI의 AI 모델을 결합한 로봇 파운데이션 모델을 개발하겠단 방침이다.

우선 포스코DX는 산업 현장에 적용될 로봇의 모션 플래닝과 제어 시뮬레이션 검증을 수행할 예정이다. 아울러 로봇이 안정적으로 구동될 수 있도록 디지털 트윈 기반의 가상 테스트 환경을 제공한다.

이어 NC AI는 로봇 파운데이션 모델의 AI 모델 개발을 맡는다. 산업 현장 데이터를 수집·분석해 로봇이 작업 상황을 이해할 수 있도록 하고, 이를 토대로 비전언어행동(VLA) 모델을 개발하겠단 계획이다. 또 디지털 트윈 기반 VLA 시뮬레이션 환경 구축과 안정화 작업에도 포스코DX와 협력한다.

양사는 이번 협약을 계기로 산업 현장의 로봇이 시각 정보와 언어 지시를 동시에 이해해, 스스로 작업 상황을 해석할 것으로 기대하고 있다. 작업물 위치 편차나 장비 간 인터페이스 차이 등 산업 현장에서 수시로 나타나는 환경 변화에 대응하도록 지원해, 로봇이 비정형 작업까지 처리하는 지능화 기술을 개발하겠단 포부다. 더불어 현장의 다른 산업용 로봇들과도 협업 체계를 이뤄 제조 현장의 안전성과 효율성을 끌어올릴 계획이다.

한편, 포스코DX는 로봇자동화센터를 중심으로 산업 현장의 로봇 자동화 기술을 지속해서 고도화하고 있다고 밝혔다. 시뮬레이션 기반 검증과 표준화 모델 구축을 계속해서 진행하고, 이기종 로봇 운영 플랫폼을 개발하는 것이 대표적이다.

윤석준 포스코DX 로봇자동화센터장은 “전문 기술 보유 기업과 지속적인 협력을 통해 로봇제어∙운영 플랫폼 등 핵심 설루션을 내재화하고, 고위험∙고강도 현장의 자동화 기술 수준을 높이고 있다”며 “이번 협력을 토대로 범용 로봇의 산업 현장 활용 가능성을 확인할 것으로 기대한다”고 전했다.

김민재 NC AI CTO는 “범용 로봇 기술은 다양한 산업 환경에서 활용 가능한 차세대 AI 기술로 빠르게 발전하고 있다”며 “포스코DX와의 협력을 통해 로봇 AI 기술 경쟁력을 강화하고 글로벌 시장을 목표로 범용 피지컬AI 생태계를 선도할 것”이라고 말했다.