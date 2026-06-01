[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구지역 롯데백화점이 호국보훈의 달을 맞아 지역 군 장병들을 위한 상생활동에 나선다.

1일 롯데백화점에 따르면 상인점은 지난달 15일부터 백화점 앱(App) 커뮤니티 ‘롯백클럽’ 내에 육군제2작전사령부 소속 장병 및 가족을 위한 ‘아너스 클럽(Honors Club)’을 개설해 운영 중이다.

‘아너스 클럽’은 국가와 국민을 위해 헌신하는 군 장병과 가족들에게 다양한 쇼핑 및 문화 혜택을 제공하기 위해 마련됐다.

따라서 아너스 클럽 가입 고객에게는 패션·뷰티 상품군 구매 금액대별 5% 상당의 롯데모바일상품권 증정 쿠폰(연 5매), 식품 상품군 5만원 이상 구매 시 엘포인트(L.POINT) 3000점 지급, 무료 주차 3시간, VIP 바(BAR) 음료 서비스 등의 혜택이 제공된다.

군 장병 상생 활동은 지난달 내내 이어졌다. 상인점은 지난달 22일 육군 제2작전사령부 소속 장병 및 가족 330여명을 초청해 영화 관람과 팝콘 세트를 제공하는 ‘롯데시네마 초청 행사’를 진행했다.

또 22일부터 25일까지 나흘간 ‘호국보훈기념 럭키4데이즈(Lucky 4 Days)’를 열었다.

롯데백화점은 이달 중 ‘아너스 클럽’ 서비스를 롯데백화점 대구점·상인점·롯데아울렛이시아폴리스점·율하점등 대구권 4개 점포로 확대 운영한다.

장윤석 롯데백화점 상인점 점장은 “앞으로도 장병과 가족들이 일상속에서 실질적인 혜택과 편의를 체감할 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.