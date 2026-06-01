학부모 대상 ‘AI 활용 독서·자녀 교육’ 운영...부모 역할과 AI 활용 독서 방법 어르신 위한 ‘나도 스마트 시니어’... 스마트폰부터 AI까지 실생활 중심 교육

[헤럴드경제=박종일 선임기자]마포구 구립도서관인 소금나루도서관은 빠르게 변화하는 디지털 환경과 인공지능(AI) 확산에 발맞춰 학부모와 어르신을 위한 맞춤형 리터러시 프로그램을 운영한다.

학부모를 대상으로 하는 ‘AI 활용 독서 및 자녀 교육’ 프로그램은 6월 17일과 24일 오전 10시 소금나루도서관 모두나루에서 총 2회 과정으로 진행된다.

이번 강의는 클래스101 등 다양한 온라인 플랫폼에서 활동 중인 안찬영 강사가 맡아 진행한다.

프로그램에서는 ▷AI, 리터러시와 부모의 역할 ▷똑똑한 질문법 ▷비주얼 독서(이미지로 상상하기) ▷독서 OST와 북트레일러 제작 ▷AI 튜터를 활용한 숙제와 독후활동 표현 방법 등을 다룬다.

참여 신청은 6월 1일 오전 10시부터 소금나루도서관 누리집에서 가능하며, 선착순 20명을 모집한다. 참여자는 개인 노트북을 지참해야 하며, 구글 계정이 필요하다.

65세 이상 어르신을 위한 디지털 리터러시 프로그램 ‘나도 스마트 시니어’는 7월 1일부터 29일까지 오전 10시 소금나루도서관 모두나루에서 총 8회 과정으로 운영된다.

이번 프로그램은 디지털 환경에 익숙하지 않은 어르신들이 스마트기기와 AI를 쉽고 편리하게 활용할 수 있도록 실생활 중심 교육으로 준비했다.

강의는 서울디지털동행플라자 김주영 강사가 진행한다.

교육 내용은 ▷스마트폰 환경 설정과 저장공간 관리 ▷스마트폰으로 도서관 서비스 이용하기 ▷보이스피싱과 금융사기 예방법 ▷스마트폰을 활용한 건강관리와 길찾기 ▷AI 기본 개념과 활용법 등으로 구성됐다.

또한 마지막 시간에는 AI를 활용해 나만의 디지털 콘텐츠를 직접 만들어보는 체험 활동도 진행할 예정이다.

참여자는 본인 명의 휴대전화를 지참해야 하며, 가입된 전자우편 계정과 비밀번호를 미리 확인해 와야 한다.

참여 신청은 6월 10일 오전 10시부터 소금나루도서관 누리집 또는 전화로 가능하며, 선착순 15명을 모집한다. 전화 접수는 월요일부터 목요일 오후 6시까지 가능하다.

마포구는 2024년 7월 구민의 디지털 활용 역량 강화를 위한 상설 디지털배움터를 성산1동주민센터에 조성했다.

상설 디지털배움터는 교육장과 체험존으로 구성됐다.