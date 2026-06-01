[헤럴드경제(안동)=김병진 기자]경북도는 올해 3월 말 기준 잠정 합계출산율이 1.06명으로 6년만에 1명대로 재진입했다고 1일 밝혔다.

이는 코로나19가 확산되던 2020년 이후 처음으로 1.0명대를 기록했다.

국가데이터처가 최근 발표한 ‘2026년 3월 인구동향’에 따르면 올해 1분기 경북의 출생아 수는 964명으로 지난해 같은 기간보다 14.1% 증가했다.

또 혼인 건수도 793건으로 12% 늘었고 조출생률 역시 4.6명으로 상승하는 등 주요 인구 지표가 전반적으로 개선됐다.

경북도는 그동안 만남 주선 프로그램부터 출산·돌봄 지원까지 이어지는 다양한 저출생 대응 정책을 지속적으로 확대해 왔다.

특히 ‘K보듬 6000’과 일자리 편의점 운영 등 체감형 정책과 함께 작은 결혼식 장려 등 사회적 인식 개선에도 힘을 쏟고 있다.

경북도는 이러한 합계출산율 증가 흐름이 이어질 수 있도록 관련 지표를 지속적으로 분석하는 등 정책에 적극적으로 활용할 계획이다.

이치헌 경북도 저출생극복본부장은 “도는 앞으로도 만남부터 결혼, 출산에 이르기까지 다양한 정책을 과감하게 펼쳐 인구 반등의 분위기를 이어가겠다”고 말했다.