오는 26일까지 e-금융교육센터 지원

[헤럴드경제=김은희 기자] 금융감독원은 제14기 대학생 금융교육 봉사단을 모집한다고 1일 밝혔다.

금감원이 2012년부터 선발해 온 봉사단은 어린이, 청소년, 노년층 등을 위해 금융교육 봉사활동을 수행한다. 지난해까지 총 6083회, 약 26만4000명을 교육했다.

모집대상은 전국 4년제 대학 1~3학년 재학생·휴학생으로 금감원에서 지원하는 대학 실용금융 강좌 이수 또는 이수 중이거나 FSS 금융아카데미를 수료하는 등 지원 자격 중 1개 이상을 충족해야 한다.

모집인원은 150명 이내로 지역별로 선발한다. 전년 대비 모집인원을 50% 늘렸다. 금융 관련 학습 이력, 금융교육 봉사 경험, 열의 등을 종합적으로 심사한다.

이날부터 오는 26일 오후 5시까지 금감원 e-금융교육센터 홈페이지에서 신청하면 된다.

선발된 단원에게는 금융교육 봉사를 위한 교재, 강의안, 활동비 등이 제공된다. 활동기간은 오는 9월부터 최대 2년이다.

합격자는 7월 24일 발표할 예정이다. 합격자 대상 연수와 발대식은 8월 28일 개최되며 불참 시 봉사단 선발이 취소된다.