[헤럴드경제(예천)=김병진 기자]경북 예천군은 지보면 매창리 일원에서 ‘풍년 기원 및 통일 염원 손모내기 행사’를 개최했다고 30일 밝혔다.

이날 현장에는 예천군농민회 회원들을 비롯해 지보로뎀지역아동센터 학생 및 학부모, 지역농협 관계자, 외부 초청 인사 등 60여명이 참여했다.

행사는 한 해의 무사태평과 풍년을 농신(農神)에게 비는 ‘풍년기원제’로 막을 열었다.

이어 본격적인 ‘손모내기 체험’이 시작되자 참여자들은 못줄을 띄우고 한 포기 한 포기 정성스레 모를 심었다.

안상훈 회장은 “농업 기계화로 점차 보기 어려워진 전통 손모내기를 통해 우리 쌀의 소중함을 되새기고 농민들의 정성을 모아 풍년과 통일을 기원할 수 있어 뜻깊다“고 했다.

예천군 관계자는 “땀 흘려 모를 심으며 농업의 가치를 되새기는 뜻깊은 자리가 마련돼 기쁘다”며 “앞으로도 우리의 소중한 전통 농경문화를 계승하고 우리 쌀의 가치를 지켜나갈 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.