업무비서 기능 활용 안전‧당직 인공지능(AI) 2종 마련 내부자료 기반 질의응답으로 법령‧지침 등 소관부서‧업무절차 안내... 분기별 자료 현행화(당직 비서는 수시)로 정확도‧활용도 지속 관리

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 용산구(구청장 박희영)가 6월 1일부터 생성형 인공지능(AI) 업무지원 시스템 ‘용산지피티(GPT)’ 업무비서 기능에 안전‧당직 2종을 새로 구축하고 이를 업무에 활용한다.

이번에 운영하는 업무비서는 ‘안전재난 도우미’와 ‘당직근무 도우미’다. 안전 및 당직 업무 관련 내부자료를 사전에 등록해 두고, 사용자 질문에 따라 해당 정보를 신속하고 정확하게 검색‧제공하는 방식으로 운영한다.

사용자는 상황 발생 시 관련 법령‧지침 등은 물론, 소관부서, 업무처리 절차, 관련기관 정보 등을 빠르게 확인할 수 있다. 예컨대, 당직근무 도우미에 ‘적치물 신고’라고 검색하면 우선 조치사항, 답변 요약, 실무 안내, 인계 또는 추가 조치 등을 파악할 수 있어 업무처리 효율성을 높일 수 있다.

인공지능(AI) 업무비서는 등록된 내부자료를 토대로 답변을 제공한다. 업무처리와 관련기관 검색 기능도 탑재했다. 답변별 근거자료의 출처도 함께 제시한다. 개인정보는 노출되지 않도록 구성해 행정업무에 안전하게 활용할 수 있도록 지원한다.

답변에 필요한 내부자료는 안전재난 도우미 48종, 당직근무 도우미 25종에 이른다. 안전재난 도우미 자료에는 구 안전관리계획, 재난별 현장조치 행동지침(매뉴얼), 중대산업재해 예방 업무 안내서(가이드북) 등이 있고, 당직근무 도우미 자료에는 종합상황실 민원처리 지침(매뉴얼), 당직근무 안내사항 및 교육자료 등이 있다. 구는 분기별 자료 현행화를 통해 개정‧추가‧변경 내용을 반영, 당직업무 자료는 수시로 최신화해 업무비서의 정확성과 활용도를 높여 나갈 방침이다.

용산지피티(GPT)는 지난해 10~11월 시범운영을 거쳐 올해 1월부터 정식 운영 중이다. 다양한 생성형 인공지능(AI) 모델과 행정업무 특화기능을 제공하고 있다. 현재 사용자 수는 약 960명이다.

박희영 용산구청장은 “이번 안전‧당직 인공지능(AI) 업무비서 운영은 직원들이 필요한 내부자료를 보다 빠르고 정확하게 찾아 업무에 활용할 수 있도록 지원하기 위해 도입했다”며 “앞으로도 용산지피티(GPT)의 실무 활용 범위를 넓혀 행정의 신속성과 정확성을 높이는 인공지능(AI) 행정 기반을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.