[헤럴드경제=문영규 기자] 래퍼 노엘이 지난해 세상을 떠난 부친 고(故) 장제원 전 의원의 묘소를 찾았다.

노엘은 지난 29일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 별다른 메시지 없이 사진 한 장을 올렸다.

그가 올린 사진에는 장제원 전 의원의 묘소 전경이 담겼고 주변에 여러 개의 꽃바구니가 놓여 있었다.

노엘이 가져간 것으로 보이는 꽃바구니에는 리본에 “사랑해요 아빠”란 문구가 적혔다.

3선 국회의원을 지낸 고인은 부산의 한 대학 부총장 재직 시절 비서를 성폭행한 혐의로 경찰의 수사를 받았다. 그는 지난해 3월 서울 강동구의 한 오피스텔에서 숨진 채 발견됐으며 경찰은 현장에서 유서를 발견했다.

2000년생인 노엘은 지난 2017년 Mnet 방송 예능프로그램 ‘고등래퍼’와 ‘쇼미더머니6’에 출연하며 얼굴을 알렸다.

지난 2019년엔 음주운전 혐의로 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 선고 받았으며, 2021년 음주 측정 요구에 불응하고 경찰관을 폭행한 혐의 징역 1년의 실형을 선고받기도 했다.

그의 조부는 국회부의장을 지낸 장성만 동서학원 설립자이며, 큰아버지는 장제국 동서대 총장이다.