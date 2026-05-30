돼지고기값 4년새 39% 급락…中 소비위축 상징으로 부동산 침체·청년실업 직격탄…외식 줄며 수요 급감

[헤럴드경제=정목희 기자] 중국에서 물가 흐름을 가늠하는 대표 지표인 돼지고기 가격이 급락하고 있다. 단순한 농축산물 가격 하락이 아니라 소비 위축과 경기 침체를 보여주는 중국 경제의 경고 신호라는 분석이 나온다.

29일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 중국 돼지고기 산업은 장기화된 경기 둔화의 직격탄을 맞고 있다. 수년째 이어지는 부동산 시장 침체가 소비 심리를 위축시킨 데다 돼지고기 소비의 상당 부분을 차지하는 외식업까지 부진에 빠지면서 수요가 크게 줄었다.

일본 노무라증권은 건설 경기 침체 역시 돼지고기 소비 감소의 주요 원인으로 지목했다.

노무라의 한나 류 중국 담당 이코노미스트는 “건설 현장 노동자들과 외식 소비자들은 돼지고기 소비 비중이 높은 계층”이라며 “이 두 수요층이 동시에 위축되면서 소비가 급감했다”고 설명했다.

중국 경제는 수년간 디플레이션 압력에 시달려 왔다. 중국 국가통계국에 따르면 돼지고기 가격은 최근 4년 동안 39% 하락했다.

최근에는 이란 전쟁 여파로 에너지 가격이 상승하면서 전반적인 물가가 일부 반등했지만, 돼지고기 시장의 침체는 여전히 이어지고 있다.

중국 정부는 대형 양돈업체를 대상으로 보조금 대출과 신용 지원을 확대하며 업계 지원에 나섰다. 그러나 소규모 농가들은 상대적으로 지원에서 소외되면서 경영난이 심화되고 있다.

문제는 정부 지원을 받는 대기업들도 상황이 녹록지 않다는 점이다.

중국 최대 양돈업체 중 하나인 원스푸드그룹은 지난해 순이익이 전년 대비 43% 감소했다. 회사는 올해 4월 돼지 판매 가격이 1년 전보다 약 38% 떨어졌다고 밝혔다.

또 다른 대형 업체인 다베이눙 역시 판매량은 늘었지만 수익성은 악화했다고 발표했다. 회사 측은 “시장 환경 악화와 돼지 가격 변동”을 주요 원인으로 꼽았다.

중국에서 돼지고기는 단순한 식재료 이상의 의미를 갖는다. 가정식은 물론 결혼식과 각종 연회, 고급 만찬에까지 빠지지 않는 대표 음식인 만큼 소비 동향이 경기 상황을 그대로 반영한다.

NYT는 청년 실업 증가와 부동산 시장 불안, 연금 부담 확대 등 중국 경제의 구조적 문제가 돼지고기 소비 감소로 이어지고 있다고 분석했다.

중국 외식업 데이터 업체 찬인에 따르면 중국 소비자들의 외식 지출은 몇 년 전과 비교해 눈에 띄게 줄었다. 과거 공무원과 국영기업 관계자들이 즐기던 호화 연회 문화도 크게 위축됐다.

일부 지방정부는 공식 연회에서 과도한 음주 문제가 반복되자 공무원 4명 이상이 함께 식사하는 것까지 제한하는 조치를 도입했다.

중국 정부는 가격 폭락을 막기 위해 국가 전략 비축용 돼지고기 매입을 반복적으로 실시하고 있다. 2019년 돼지고기 가격이 급등했을 당시에는 비축 물량을 시장에 풀어 물가 상승을 억제했지만, 현재는 반대로 비축량을 늘려 가격 방어에 나서는 상황이다.

다만 전문가들은 공급 조절만으로는 한계가 있다고 지적한다.

류 이코노미스트는 “정부 조치가 가격 안정에는 도움이 될 수 있다”면서도 “소비 수요가 살아나지 않는 한 의미 있는 가격 반등을 기대하기는 어렵다”고 말했다. 이어 “공급은 조절할 수 있어도 소비를 강제로 늘릴 수는 없다”고 덧붙였다.