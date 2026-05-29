글로벌 마이스 플랫폼 지향 마이스 인프라 고도화 추진

[헤럴드경제=김명상 기자] 코엑스가 창립 40주년을 맞아 새로운 미션과 비전을 공개하고 미래 전략 방향을 제시했다.

코엑스는 29일 서울 삼성동 코엑스 오디토리움에서 창립 40주년 기념식을 열고 새로운 미션·비전과 핵심가치 체계를 발표했다. 이번 발표는 지난 40년 운영 성과를 바탕으로 향후 사업 방향을 구체화한 것이다.

코엑스는 새로운 미션으로 ‘Experience the Next, Expand the Stage’를 제시했다. 고객 경험을 확장하고 산업과 비즈니스 기회를 연결하는 플랫폼 역할을 강화하겠다는 의미다.

비전은 ‘경험의 가치를 혁신, 성장 무대를 설계하는 글로벌 리더’로 설정했다. 단순 전시 공간 운영을 넘어 기업과 산업의 성장을 지원하는 글로벌 마이스(MICE) 플랫폼으로 전환하겠다는 방향을 담았다.

코엑스는 핵심가치 체계 ‘STAGE’를 함께 도입해 조직 운영 기준과 실행 방향을 정비했다. 이를 기반으로 전시 경쟁력 강화, 글로벌 사업 확대, 디지털 기반 고객 경험 개선, 프리미엄 MICE 인프라 고도화를 추진할 계획이다.

1986년 창립한 코엑스는 국제회의와 전시회를 통해 산업과 기업, 방문객을 연결해 왔으며, 최근에는 글로벌 전시사업 확대와 디지털 서비스 고도화로 사업 구조 전환을 추진하고 있다.

조상현 코엑스 사장은 “코엑스의 지난 40년은 고객과 파트너, 산업과 함께 성장해온 시간”이라며 “창립 40주년을 새로운 출발점으로 삼아 변화하는 환경 속에서도 고객의 성장을 연결하고 새로운 기회를 만드는 플랫폼으로 역할을 이어가겠다”고 밝혔다.