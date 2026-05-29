현대건설 제출 자료 분석 전문가 “철근 누락·타설 전에 막을 수 있었다” 복기왕 “오세훈, 정치적·행정적 책임져야”

[헤럴드경제=양대근 기자] 서울 삼성역의 GTX-A 공사장 철근 누락 문제와 관련 감리단의 승인을 받은 총 26건의 시공상세도 가운데 철근이 누락된 기둥의 철근 배치 시공상세도는 한 건도 작성되지 않은 것으로 확인됐다.

복기왕 더불어민주당 의원(국회 국토교통위원회 간사, 민주당 서울 삼성역 GTX 철근 누락 은폐 의혹 진상규명 TF 위원)이 29일 현대건설로부터 제출받은 지하 5층 시공상세도 자료를 분석한 결과 이같은 결과가 나왔다고 밝혔다.

시공상세도는 설계도면이 정한 ‘무엇을 만들 것인가’를 현장에서 ‘어떻게 만들 것인가’로 구체화하는 법정 핵심 문서다. 국토부 ‘건설공사 시공상세도 작성지침’(건설기술진흥법 제 48조 제 4항)은 원칙적으로 전 공종을 대상으로 작성하도록 규정하고 있으며, 특히 철근공에 대해서는 ▲ 철근 배근 전개도 ▲ 간격재(SPACER) 위치 및 설치방법 ▲ 결속 방법과 위치 ▲ 겹이음 위치·길이 ▲ 철근재료표(Bar-Bending)를 난이도 ‘복잡’ 등급으로 분류해 반드시 도면으로 표현하도록 명시하고 있다.

복 의원에 따르면 시공상세도는 현장 기능공이 손에 들고 직접 따라야 할 ‘작업지침’으로, 이 도면이 없으면 기능공은 철근을 어디에, 몇 개를, 어떻게 배치해야 하는지 알 수 없게 된다.

현대건설이 실제로 작성·제출한 26건의 시공상세도를 복 의원이 확인한 결과, 법이 요구하는 기둥 철근 배치 작업지침은 없는 반면 그보다 훨씬 덜 중요한 공사들에는 도면이 빠짐없이 작성·승인돼 있다.

외벽에 방수재를 덧바르는 작업은 페인트칠에 가까운 마감 처리에 불과하지만 어김없이 시공상세도가 작성됐다. 공사 현장을 오르내리는 임시 점검 통로, 즉 공사가 끝나면 흔적도 없이 사라질 가설 발판에 대해서는 구조계산서까지 별도로 첨부하여 정식 제출·승인됐다. 지하5층 바닥 아랫부분의 빈 공간을 콘크리트로 채우는 충전 작업과 3공구와 옆 공구의 경계선 접합부를 마감하는 작업도 빠짐없이 도면으로 만들어 제출됐다.

복 의원은 “공사가 끝나면 철거되는 임시 발판 통로에는 구조계산서까지 붙여 도면을 그리면서, 완공 후 GTX 열차 하중과 지반 압력을 영구적으로 버텨야 할 기둥 철근 배치 도면은 단 한 장도 그리지 않은 것이 확인됐다”며 “시공사 한 곳의 일탈이 아니라 서울시-삼안-현대건설으로 이어지는 관리감독 체계 전체의 붕괴”라고 지적했다.

이어 “현대건설과 삼안의 잘못은 서울시의 감독 실패 증거”라고 직격하면서 “오세훈 서울시장 후보는 수백만 시민의 발이 될 GTX 발주기관의 최종 책임자로서 이 사태에 대해 더 이상 숨지 말고 책임있는 답변을 해야 할 시점”이라고 날을 세웠다.