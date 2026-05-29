AI, 업무 적용 확장 방안 공유

오픈AI가 한국에서 처음으로 기업 리더십 행사 ‘이그젝 서밋(Exec Summit)’를 열고 엔터프라이즈 인공지능(AI)의 확산 방안에 대해 논의했다. 이 자리에는 한국 주요 기업의 비즈니스·기술 경영진 130여명이 참석한 것으로 전해졌다.

29일 오픈AI는 한국에서 처음으로 국내 기업 리더십 행사인 ‘이그젝 서밋’을 개최했다고 밝혔다. 이번 행사의 주제는 ‘업무 현장에서의 인텔리전스(Intelligence at work)’로, 오픈AI는 AI가 개인 생산성 도구를 넘어 기업의 시스템 안에서 작동하는 방식에 집중해 행사를 전개했다.

특히 국내 주요 대기업 및 주요 정보기술(IT) 기업의 경영진이 이번 행사에 대거 참석한 것으로 나타났다. 참석 기업 경영자들은 오픈AI의 엔터프라이즈 전략과 최신 AI 기술이 실제 비즈니스 현장에 어떻게 적용될 수 있는지 주목한 것으로 알려졌다. 이어 로한 바르마 코덱스 제품 총괄, 도미닉 그릴로 기술 지원 총괄, 콜린 자비스 포워드 디플로이드 엔지니어링 총괄 등 오픈AI의 주요 엔터프라이즈 리더들이 코덱스, 워크스페이스 에이전트, 포워드 디플로이드 엔지니어링(FDE)을 중심으로 AI가 업무에 적용되는 방식을 소개했다.

제이슨 권 CSO는 키노트를 통해 “AI 도입의 기반은 신뢰와 보안”이라고 강조하며, 한국 사이버 액션 플랜을 통해 오픈AI의 사이버 보안 이니셔티브인 ‘데이브레이크(Daybreak)’를 한국 정부 기관과 기업의 보안 조직이 적용하도록 지원하고 있다고 밝혔다.

국내 기업 사례로는 크래프톤의 전사 AI 전환과 코덱스 활용 경험이 공유됐다. 차민주 기자