오늘날 세계는 러시아-우크라이나 전쟁이 계속되는 가운데 미국-이란 전쟁까지 겹친 ‘전쟁의 시대’에 들어서 있다. 이럴 때 많은 사람들은 전황을 단숨에 바꿀 ‘게임 체인저’ 무기를 찾고는 한다. 뉴욕타임스 보도에 따르면 미하일로 페도로우 우크라이나 국방장관은 초저가 자폭 드론을 새로운 전장의 게임 체인저라고 규정했다. 러시아-우크라이나 전쟁에선 미국의 M-1 전차, 영국의 스톰섀도 순항미사일, 독일의 타우러스 미사일 등 여러 무기가 반복적으로 게임 체인저 후보로 거론됐다. 이처럼 새로운 무기가 전쟁의 판도를 바꿀 것이라는 기대는 되풀이된다.

그러나 진정한 게임 체인저를 사전에 예측하는 일은 쉽지 않다. 제1차 세계대전 이전 드레드노트급 전함은 기존 해군 질서를 완전히 뒤엎을 신무기로 평가받았다. 이 때문에 영국과 독일의 대규모 해군 군비경쟁이 촉발되기도 했다. 하지만 정작 전쟁에서는 값비싼 전함의 손실을 우려한 독일이 해상 결전을 주저한 탓에 드레드노트급 전함이 전쟁을 결정짓지는 못했다. 제2차 세계대전 이전 전략폭격기의 상황 역시 비슷했다. 당시 항공 이론가들은 대규모 장거리 폭격기가 적국의 산업 기반과 국민 사기를 붕괴시킬 것으로 확신했다. 그러나 실제 전장에서는 요격기들로부터 폭격기들이 큰 피해를 입었고, 전략폭격만으로 전쟁을 끝낸다는 생각도 논란의 대상이 됐다. 결국 드레드노트급 전함과 전략폭격기 모두 기대되었던 ‘마법의 탄환’은 아니었다.

이처럼 과거에도 많은 게임 체인저 후보가 등장했지만 실제 결과는 예측과 차이가 있었다. 그러나 오늘날에는 과거와 다른 변화가 나타나고 있다. 게임 체인저의 개념이 단일 무기체계를 넘어 ‘통합된 시스템’으로 확장되고 있다는 점이다. 특정 무기를 전쟁의 결정적 변수로 보는 시각은 실제 군사력이 서로 다른 체계들의 연계와 상호 지원 속에서 형성된다는 현실을 간과할 수 있다. 제2차 세계대전 당시 연합군 최고사령관 드와이트 아이젠하워가 핵무기뿐 아니라 지프 차량과 수송기까지 함께 ‘승리의 도구’로 평가했던 것도 이런 맥락이었다. 전쟁의 승패는 특정 무기 자체보다 병참과 수송 등의 체계와의 유기적인 결합 정도에 의해 좌우된다는 의미였다.

오늘날에는 인공지능(AI)을 매개로 네트워크화된 다수의 자율 무인시스템이 새로운 게임 체인저 후보로 부상하고 있다. 이 과정에서 첨단 AI기술과 방대한 데이터를 결합한 민간 혁신 기업들이 변화의 중심에 서 있다. 동시에 게임 체인저의 의미 역시 무기체계를 넘어 국가의 산업 공급망과 글로벌 첨단기술, 안보전략이 유기적으로 결합한 기술-경제-안보 융합 역량으로까지 확장되고 있다. 여기에는 민간 혁신 기업의 첨단 기술력과 다국적 기업의 거대 자본망, 전통 방산기업의 대량생산 역량이 결합한 산업 생태계의 중요성이 반영된다.

결국 오늘날 국방정책과 방산전략에서 중요한 것은 게임 체인저 무기를 찾는 것보다 변화하는 기술과 전장환경에 지속적으로 적응할 수 있는 시스템과 국가적 생태계를 구축하는 것일 수 있다. 전쟁의 시대에 필요한 것은 특정 무기에 대한 환상적 기대보다 변화에 적응하는 융통성과 다양한 안보, 기업, 연구 조직 내 전문 인력 간의 생산적 소통을 가능하게 하는 제도와 환경이기 때문에 그렇다.

김광진 한국안보전략·시스템학회장 전 공군대학 총장