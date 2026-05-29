‘더 건강한 내일로의 초대’ 주제로 ‘예방적 건강관리’ 패러다임 선보여

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자가 오는 6월 17~20일 프랑스 파리에서 열리는 유럽 최대 기술 박람회인 ‘비바테크 2026’에 참가해 AI 기반 커넥티드 케어 비전을 공개한다. 이번 전시를 통해 AI 기반 헬스케어 분야 리더십 강화에 나설 방침이다.

삼성전자는 ‘더 건강한 내일로의 초대’를 주제로 AI 기술과 폭넓은 에코시스템을 활용한 ‘예방적 건강관리’ 패러다임을 선보일 예정이다.

행사에서는 삼성헬스 기반 통합 건강관리 설루션과 노화 방지, 반려동물 건강관리 서비스 등이 공개되며, 향후 도입 예정인 삼성헬스 신규 기능도 처음 선보인다. 또한 AI 기반 개인 맞춤형 건강·웰니스 경험 구현을 위한 연결 생태계와 삼성헬스 비전을 주제로 패널 토론을 진행한다.

올해 10주년을 맞은 비바테크에는 전 세계 4000여 개 기업이 참가하며, AI·헬스케어·딥테크 등 미래 기술 트렌드를 집중 조명한다.