[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 삼성전자 노사 임금협상 타결로 반도체(DS) 부문 직원들이 역대급 성과급을 받게 된 가운데, 메모리사업부 직원으로 추정되는 삼성전자 직원의 글이 질타를 받고 있다.

지난 27일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 ‘나 삼성전자 DS(디바이스솔루션) 메모리야’라는 제목의 글이 올라왔다. ‘블라인드’는 자신이 재직중인 회사의 이메일을 인증해야 가입이 가능하다.

삼성전자 직원 인증을 한 작성자 A씨는 “초중고 공부 안 시켜주신 부모님께 감사하다”며 “학창 시절 놀고먹고 하다가 공고 나와서 고3 때 메모리 입사 후 현재 CL3 8년 차, 성과급만 6억인데 말이 됐으려나”라고 자랑했다.

삼성전자 노사는 최근 ‘DS 부문 특별경영성과급’을 신설하고 사업 성과의 10.5%를 재원으로 활용해 자사주로 지급하기로 합의했다. 이로써 삼성전자 메모리사업부 직원들은 1인당 약 6억원 가량의 성과급을 받게 됐다.

메모리사업부에는 고졸 출신의 생산직 직원도 다수 포함돼있으며, A씨도 생산직 지원 중 하나일 것으로 추정된다.

하지만 이 같은 글에 직장 동료들은 싸늘한 반응을 보였다.

해당 글에는 “회사 망신시키지 말아라”, “여론 안좋아지겠다”, “입 좀 다물어라”, “왜 이런 글을 올리냐”며 질책하는 댓글이 이어졌다.

한편, 이 같은 반응은 최근 타결된 삼성전자 노사의 2026년 임금협상 잠정합의안에서 사업부 별로 받는 성과급 격차가 크기때문에 나온 것으로 보인다.

삼성전자 노조 공동교섭단은 지난 27일 오전 10시 마감한 엿새간의 잠정합의안 투표 결과 찬성 73.7%(4만6142명)로 가결됐다고 밝혔다. 투표율은 무려 95.5%였다.

노조 규약에 따라 투표권자 과반이 참여해 과반이 찬성하면서 잠정합의안은 확정안 자격을 얻게 됐다.

잠정합의안에 따르면, 올해 삼성전자 영업이익을 300조로 가정할 경우 DS 부문 내 메모리사업부 직원들은 자사주로 지급되는 5억5000만원가량(세전, 연봉 1억원 기준)의 ‘특별경영성과급’과 연봉의 50% 상한인 ‘초과이익성과급(OPI)’ 5000만원 등 총 6억원을 받을 수 있다.

또 적자가 예상되는 파운드리(반도체 위탁생산)와 시스템LSI 사업부도 1억6000만원의 특별경영성과급과 5000만원의 OPI를 합쳐 총 2억1000만원의 보상을 수령할 수 있다.

하지만 DX 부문 직원들은 600만원 상당의 자사주만 받을 가능성이 높아 성과급 격차에 강하게 반발하고 있다.