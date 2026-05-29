28일 종가 기준 합산 순자산액 5027억 해외자산배분 공모펀드 3년 수익률 1위 우수한 장기 성과 기반 규모 확대 디폴트옵션·퇴직연금 중심 설정액 증가

[헤럴드경제=홍태화 기자] 한국투자신탁운용은 ‘한국투자 마이슈퍼(MySuper)알아서펀드’ 시리즈의 순자산액이 5000억원을 돌파했다고 29일 밝혔다.

펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 전일 종가 기준 한국투자MySuper알아서펀드 시리즈의 합산 순자산액은 5027억원을 기록했다.

특히 한국투자MySuper알아서성장형펀드(혼합-재간접형)(O 클래스)는 국내 설정된 해외혼합형 해외자산배분 공모펀드(설정액 100억 이상) 가운데 최근 3년 수익률 126.63%로 동일 유형 펀드 중 가장 높았다. 최근 2년 수익률 역시 최상위권을 기록하며 장단기 구간에서 안정적인 성과 흐름을 이어가고 있다.

자금 유입도 이어졌다. 한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 올해 초 이후 합산 설정액이 854억원 증가했다.

특히 디폴트옵션과 퇴직연금 계좌를 중심으로 꾸준한 자금 유입이 나타났다. 디폴트옵션 전용 클래스(O 클래스)는 480억원이 유입되며, 전체 클래스 중 가장 큰 증가 폭을 기록했으며, 퇴직연금 온라인 전용 클래스(C-Re 클래스) 역시 약 280억원 증가했다.

한국투자MySuper알아서펀드 시리즈는 연금 선진국으로 꼽히는 호주의 연금제도 ‘MySuper’를 벤치마킹한 자산배분형 공모펀드다. 소비자물가지수(CPI)를 웃도는 실질 수익 추구를 목표로 글로벌 주식과 채권은 물론 물가와 연관성이 높은 자산에도 분산 투자한다. 투자자 성향에 따라 안정형과 성장형 상품을 선택할 수 있는 점도 특징이다.

강성수 한국투자신탁운용 솔루션본부장은 “장기간 안정적인 수익률을 기록하며 연금 투자자를 중심으로 꾸준한 자금 유입이 이어진 결과 순자산액 5천억원을 돌파할 수 있었다”며 “글로벌 자산배분 전략을 바탕으로 장기 투자에 적합한 상품 경쟁력을 지속해서 강화해 나갈 계획”이라고 말했다.

이와 함께 한국투자신탁운용은 국내시장 복귀계좌(RIA)에서 투자하면 좋을 상장지수펀드(ETF) 5개도 추천했다.한투운용은 우선 국내 주식시장 대표지수인 코스피200과 코스닥150지수를 추종하는 상품인 ‘ACE200’, ‘ACE 코스닥150’을 추천 상품으로 각각 선정했다. 대표지수형 외 테마형 추천 상품으로는 ‘ACE AI반도체TOP3+’,‘ACE원자력TOP10’, ‘ACE K휴머노이드로봇산업’을 제안했다.