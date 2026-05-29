삼성전자 전체 이퇴직률은 2.1% SK하이닉스(2.3%)보다 낮아 국내 최고 고용 안정성 및 인재 ‘록인’ 효과 평가

[헤럴드경제=서경원 기자] 최근 반도체 업계의 이·퇴직 논란이 일고 있는 가운데, 지난 5년간 삼성전자의 이직 및 퇴직률은 SK하이닉스보다 낮은 것으로 나타났다.

삼성전자 이·퇴직률이 SK하이닉스보다 10배 높다는 한 조사 기관의 발표는 비교 기준이 다른 잘못된 해석이란 지적이다.

각 사의 지속가능경영보고서 등을 분석하면 2020년부터 2024년까지 5년간 평균 이·퇴직률은 삼성전자가 2.1%, SK하이닉스는 2.3%인 것으로 나타났다. 삼성전자가 SK하이닉스보다 0.2% 포인트 낮은 것이다.

특히 반도체 종사자만 비교할 경우 삼성전자 DS(디바이스솔루션)부문 이·퇴직률은 1%대로 SK하이닉스와의 격차가 더 벌어진다.

이는 삼성전자가 국내 최고 수준의 고용 안정성과 인재 ‘록인(Lock-in)’ 효과를 보여주는 결과라는 분석이다.

지난 26일 기업분석연구소 리더스인덱스가 국내 매출 순위 상위 500대 기업 중 2022년부터 2024년까지 지속가능경영보고서를 제출하고 비교 가능한 이·퇴직률을 공시한 108개 사의 데이터를 분석한 결과, SK하이닉스의 이·퇴직률은 ▷2022년 2.4% ▷2023년 1.8% ▷2024년 1.3%로 매년 하락했다고 발표했다.

그러면서 삼성전자의 이·퇴직률은 2022년 12.9%에서 2024년 10.1%로 낮아졌다고 설명했다. 삼성전자 역시 이·퇴직률이 하락세를 기록 중이지만, 여전히 두 자릿수를 유지하며 SK하이닉스와 대조를 보인다는 분석이었다.

하지만 이처럼 삼성전자의 이·퇴직률이 SK하이닉스 보다 10배 높게 나타난 것은 삼성은 국내외 임직원을 모두 포함한 수치인 반면 하이닉스는 국내 임직원만을 계산한 것이기 때문이라는 지적이다. 애초 비교군 설정이 균등하지 못했다는 것이다.

베트남, 인도 등에 대규모 생산라인을 운영중인 삼성전자의 특성상 해외 생산직 직원들의 잦은 이·퇴직 성향에 따라 글로벌 임직원 이·퇴직률이 높게 나타난 것이다.

이는 글로벌 기업 전반에 나타나는 산업적 특성으로, 기업의 고용 안정성이나 근무 환경과는 무관하다는 것이 업계 평가다.

한편, 거시경제 불확실성이 커지면서 국내 주요 대기업의 이·퇴직률이 감소세를 보였다.

리더스인덱스에 따르면, 주요 대기업의 평균 이·퇴직률은 2022년 9.2%에서 2023년 7.8%로 꺾인 후 2024년 7.7%로 떨어졌다.

상대적으로 안정적인 사업 구조를 가진 B2B(기업간거래)·전통 산업의 이·퇴직률이 낮았다.

2024년 이·퇴직률이 가장 낮은 업종은 ▷상사(4.3%) ▷통신(4.8%) ▷철강(5.2%) ▷조선·기계·설비(5.4%) ▷보험(5.5%) ▷에너지(5.5%) 순이었다.

퇴직률 하락 폭이 가장 컸던 업종은 코로나 팬데믹 기간 타격을 받은 업종들이었다.

생활용품 업종은 2022년 18.0%에서 2024년 11.2%로 6.7%포인트 감소했다. 유통 업종도 같은 기간 12.4%에서 9.2%로 3.2%포인트 하락했고, 서비스 업종은 11.5%에서 8.8%로 2.7%포인트 감소했다.

회사별로 살펴보면 두산에너빌리티가 2024년 1.2%로 이·퇴직률이 가장 낮았다.