창핑구 중관춘 생명과학원 인근 100% 자회사 설립…6월 정식 개소 예고 바이오 투자 지주사 출범 후 첫 해외 거점…현지 우수 인력·인프라 독점 활용 김경아 사장 “차세대 바이오 신약 개발 위해 적극적인 글로벌 진출 전개”

[헤럴드경제=최은지 기자] 삼성의 바이오 투자 지주회사가 차세대 항암 기술로 꼽히는 항체약물접합체(ADC) 등의 신약 개발 역량을 극대화하기 위해 중국 현지에 첫 글로벌 연구개발(R&D) 거점을 전격 구축했다.

삼성에피스홀딩스는 최근 중국 베이징시 창핑구에 바이오의약품 연구개발 사업을 목적으로 한 100% 출자 자회사 ‘삼성생물과기 중국 유한공사’(삼성바이오에피스 중국 R&D 센터)를 설립했다고 29일 밝혔다.

삼성에피스홀딩스는 지난해 11월 미래 신사업 강화를 목표로 출범한 바이오 전문 투자 지주회사다. 사측은 기술적 진입장벽이 높은 ADC 중심의 첨단 기술 플랫폼을 확보하고 자체 신약 개발 역량을 내재화하기 위한 핵심 징검다리로 이번 중국 R&D 센터 설립을 추진해 왔다.

중국 R&D 센터가 둥지를 튼 베이징 창핑구는 중국의 바이오 첨단 기술산업단지인 ‘중관춘 생명과학원’이 소재한 핵심 요충지다. 베이징대, 칭화대 등 중국 최고 명문 대학들과 인접해 있어 무인항공기나 바이오 테크 분야에서 글로벌 최고 수준의 연구 인프라와 독보적인 인적 경쟁력을 보유한 지역으로 꼽힌다.

오는 6월 정식 개소를 앞둔 삼성바이오에피스 중국 R&D 센터는 산학 연계가 용이한 현지 지리적 이점을 살려 전문 연구 인력들을 현지에서 직접 채용해 운영하는 ‘현장 특화형’ 연구개발 조직으로 출범할 예정이다.

김경아 삼성에피스홀딩스 사장은 “이번 중국 R&D 센터 설립은 자체 연구개발 역량을 한 단계 끌어올리기 위한 적극적인 글로벌 진출 행보”라며 “최근 ADC 기술 분야에서 글로벌 트렌드를 주도하며 두각을 나타내고 있는 중국 현지의 우수한 전문 인력과 인프라를 전방위로 활용해 차세대 바이오 신약 개발을 위한 사업 역량을 공고히 하겠다”고 강조했다.