기금위, 제5차 회의서 중기자산배분안 의결

[헤럴드경제=김희량 기자] 국민연금이 약 4개월 만에 국내주식 목표 비중을 또 다시 올리기로 결정했다. 이에 따라 국민연금의 올해 국내주식 보유 목표 비중은 기존 14.9%에서 20.8%로 늘어난다.

국민연금기금운용위원회는 28일 제5차 국민연금기금운용위원회를 열고 올해 자산군별 목표비중을 현실화하고 ‘2027∼2031년 중기자산배분안’을 심의·의결했다고 밝혔다.

중기자산배분안은 기금의 수익성·안정성 제고를 위해 향후 5년간 주식, 채권, 대체투자 등 자산군별 목표 비중과 운용 방향을 결정하는 계획을 의미한다.

당초 국민연금의 올해 국내주식 목표 비중은 14.4%였지만 지속된 코스피 상승세에 따라 기금위는 올해 1월 이 비중을 14.9%로 0.5%포인트(p) 높였다. 자산배분 비중이 목표치에서 벗어나는 것을 허용하는 범위를 포함하면 19.9%까지 비중이 오르면서 목표치 현실화 필요성이 제기돼 왔다.

하지만 코스피의 급등세가 이어지면서 올해 2월 말 기준 국내주식 비중은 24.5%를 기록한 바 있다. 이에 기금위는 이날 국내주식 목표비중을 20.8%까지 늘리기로 했다.

기금위 관계자는 “국내주식 목표비중 확대는 국내주식 시장의 구조적인 변화 가능성과 비중 확대 상황 등을 고려해 기금의 장기 수익성과 안정성을 높이고 리밸런싱(재조정)에 따른 시장 영향을 완화하기 위함”이라고 밝혔다.

국내주식 목표비중은 리밸런싱 유예가 종료되는 다음 달 말부터 적용될 예정이다. 다른 자산군 목표비중도 국내주식 목표비중이 상향된 데 따라 함께 조정된다. 올해 말 자산군별 목표비중은 해외주식 34.7%, 국내채권 23.1%, 해외채권 7.4%, 대체투자 14.0% 등으로 알려졌다.

이와 함께 기금위는 변동성이 큰 국내주식 시장 상황에 대응하고자 국내주식의 전략적 자산배분(SAA) 허용범위를 한시적으로 확대 조정한다. 코스피는

시장 영향을 완화하면서 안정적인 기금 수익 제고를 위해 하루 최대 리밸런싱 규모는 축소하는 등 관련 규칙을 개선하고 올해 말 SAA 허용범위를 재점검할 계획이다.

기금위의 2031년 말 기준 자산군별 목표비중은 주식 55% 내외, 채권 30% 내외, 대체투자 15% 내외이며 내년도 국내주식 목표비중은 올해와 동일한 20.8%를 유지하기로 결정했다. 그 밖의 자산군별 내년도 목표비중은 해외주식 35.6%, 국내채권 21.8%, 해외채권 7.4%, 대체투자 14.3% 등이다.

한편 코스피는 지난 15일 사상 처음으로 8000을 넘으며 역대 기록을 새로 썼다.