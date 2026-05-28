[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시와 서울경제진흥원(SBA, 대표이사 김현우)이 운영하는 서울창업허브 공식 유튜브 채널 ‘썹tv’가 구독자 10만명을 돌파하며 유튜브로부터 실버버튼을 받았다.

국내 창업생태계를 전문으로 다루는 공공기관 유튜브 채널 최초로 실버버튼이 수여됐다. 서울창업허브 유튜브 채널 ‘썹tv’가 그 주인공이다. ‘썹tv’는 2017년 서울창업허브 공덕 개관과 함께 개설된 채널로, 스타트업의 성장 스토리, 창업 트렌드, 해외 진출 사례 등 실질적인 창업 생태계 정보를 전달한다. 구독자 10만은 정부 정책을 일방적으로 전달하던 공공기관 채널의 공식을 깨고, 스타트업 창업자들의 생생한 해외 진출 현장을 콘텐츠로 담아내며 일군 성과다.

최근 창업에 대한 대국민 관심이 높아진 것도 성장에 한몫했다. 유튜브를 통해 창업 정보를 찾는 시청자층이 두터워지면서, 단순 정책 안내를 넘어 현장감 있는 콘텐츠를 꾸준히 선보여온 ‘썹tv’에 대한 반응도 가시적으로 나타났다. 실제로 2025년 6만 명이던 구독자가 6개월 만에 10만 명을 돌파하며 창업 전문 공공채널로서의 존재감을 확인했다.

‘썹tv’의 성장을 이끈 핵심 콘텐츠는 ‘창업한 김에 세계 진출’이다. 서울창업허브 지원을 통해 실제 해외 진출을 경험한 스타트업 대표들이 직접 출연, 시장 진입의 초기 스토리와 성과를 솔직하게 털어놓는 콘텐츠다.

각 편은 현지 인플루언서가 직접 스타트업을 방문해 제품과 서비스를 리뷰하고, 소비 트렌드와 문화적 맥락을 바탕으로 현지화 전략을 제안하는 방식으로 구성된다. 창업자 입장에서 놓치기 쉬운 현지 시장의 시각을 현지인의 목소리로 인플루언서가 직접 전달한다는 점이 기존 공공채널 콘텐츠와 차별화되는 지점이다.

총 20편이 제작되어 미국·일본·중국·유럽 등 12개국에 진출한 20개 기업의 현장 스토리를 담았으며, 헬스케어·로봇·친환경·AI·항공까지 분야도 다양하다. 자본과 인지도가 부족한 스타트업이 글로벌 시장의 문을 두드리는 과정을 재미있게 담아낸 것이 시청자들과 창업자들의 관심을 끌었다.

반응은 조회수로 증명됐다. 비욘드메디슨의 중국 진출편(8만 2천 회), 나인투식스의 독일 진출편(6만 7천 회), 옵틱믹스의 미국 진출편(5만 3천 회)이 ‘창업한 김에 세계 진출’ 시리즈의 최다 조회수를 기록했다.

비욘드메디슨 중국편 조회수 8만 2000 회

치과의사 출신 대표가 창업한 헬스케어 스타트업으로, 턱관절 장애 케어 앱 ‘클릭리스’를 통해 약이 아닌 AI 기반 디지털 치료를 제공한다. 중국 내 약 5천만 명에 달하는 턱관절 환자 시장을 겨냥해, 2025년 서울창업허브 중국 진출 프로그램에 참가하여 베이징·톈진 현지 연구원과의 PoC 협력을 추진하며 본격적인 시장 진입을 준비 중이다.

나인투식스 독일편 조회수 6만 7000 회

기능성 워킹화 브랜드‘물컹슈즈’를 앞세워 독일, 스페인, 프랑스 진출에 박차를 가하는 기업이다. 600만 건의 발자국 데이터에서 비롯된 고탄성 실리콘 기술이 핵심으로, 2025년 서울창업허브 PoC 지원 사업을 통해 베를린 현지 스토어에 입점하고 시장 조사를 완료하였다. 현재는 독일 베를린 백화점 편집샵, 로컬 브랜드와 협업을 준비하며 유럽 진출을 본격화 하고 있다.

옵틱믹스 미국편 조회수 5만 3000회

광운대 교수 출신 대표가 창업한 홀로그램 디스플레이 스타트업으로, 하나의 앞유리에서 운전자와 동승자에게 각각 다른 영상을 제공하는 ‘세계 최초 듀얼뷰 HUD 기술’을 보유하고 있다. 서울창업허브의 지원으로 CES에 참가해 글로벌 기업·투자자와의 접점을 확보하며 미국 시장 진출을 가속화하고 있다.

콘텐츠의 파급력은 국내에 그치지 않았다. ‘창업한 김에 세계 진출’ 시리즈 공개 이후 글로벌 시청자가 급증하며 현재 인도, 베트남, 미국 등 약 17개국에서 유입이 확인되고 있다. 글로벌 언어 번역 자막과 내레이션을 제공한 것이 해외 시청자 유입을 이끈 요인으로 분석되며, 예비창업자부터 해외 스타트업 관계자까지 계속해서 폭넓은 시청자층을 확보해 나갈 계획이다.

‘썹tv’는 그 외에도 새로운 형식의 콘텐트 도전을 이어가고 있다. 연예계 대표 투자자 황현희와 함께하는 ‘모티브라이브’는 썹tv 최초의 유튜브 라이브 정규 프로그램으로, 매주 월요일 오후 4시 실시간 유튜브라이브 방송을 통해 시청자와 직접 소통하는 콘텐츠다.

MC 황현희가 AI, 우주, 솔로프리너 등과 같은 떠오르는 산업 트렌드의 전문가, 창업가와 함께 솔직하고 유익한 대담을 나눈다. 라이브 방송 특성상 시청자와 실시간으로 소통할 수 있어 기존 영상 콘텐츠와 차별화된 쌍방향 콘텐츠로 주목받는다.

총 4개 코너로 구성되며, 최근 창업 생태계의 주요 이슈와 시사 상식을 다루는 ‘창업이 뭐니’, 서울창업허브 주요 정책과 행사를 소개하는‘허브인사이드’, 최신 트렌드를 압축해서 다루는 ‘트렌드 zip’, 심도깊은 문화 코너 ‘창업씬’이 매월 방송된다.

서울창업허브는 단순한 스타트업 입주 공간 제공을 넘어 액셀러레이팅, PoC(해외기술실증), 스케일업 등 해외 진출 전 과정에 걸친 맞춤형 지원을 제공한다.

액셀러레이팅 프로그램에서는 현지 네트워크 및 투자사 연결, 글로벌 전시회 참가를 지원하고, PoC(기술 실증) 지원사업에서는 수요처와 매칭하여 해외 현지 실증 기회를 제공한다. 스케일업 단계에서는 글로벌 고객 검증 기반의 사업개발, 매출 창출, 해외투자유치까지 연계하며 스타트업의 글로벌 성장 단계별로 촘촘한 지원 체계를 갖추고 있다.

김종우 서울경제진흥원 창업본부장은 “썹tv가 스타트업의 기술과 도전을 세상에 알리는 창구가 되길 바란다”며 “구독자 10만이 숫자 이상의 의미를 가질 수 있도록, 썹tv가 창업 생태계를 대표하는 콘텐츠 플랫폼으로 자리매김해 서울 스타트업의 성과가 세계 어느 곳에도 닿을 수 있도록 함께하겠다”고 말했다.