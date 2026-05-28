복지부 과제 최종 선정 … 5년간 약 100억원 지원받아 수술로봇 특화 이노베이션 랩 구축 후 상용화까지 밀착 지원 사업책임 정용기 교수, “체화 AI(Embodied AI) 기반 수술로봇, 현장 안착 이끌 것”

[헤럴드경제=김태열 건강의학 선임기자] 산업전반에 걸쳐 AI와 로봇이 화두로 떠오르고있는 가운데 병원에서도 의학과 AI를 기반으로한 로봇기술의 접목이 활발히 움직이고있다.

삼성서울병원은 보건복지부가 공모한 ‘AI 기반 수술로봇 이노베이션랩 구축 및 활용 사업’의 주관 기관으로 최종 선정됐다고 밝혔다. 이에 따라 삼성서울병원은 5년간 약 100억 원 규모의 국비를 지원받아 AI 기반 수술로봇 개발에 나설 예정이다. 이번 사업은 복지부가 바이오헬스 미래 성장동력을 확보하기 위하여 준비한 2026년도 제1차 보건의료기술 연구개발사업의 일환이다.

삼성서울병원은 수술 현장의 실질적 미충족 수요발굴과 신속한 실증 및 피드백이 가능한 ‘AI 기반 수술로봇 이노베이션랩’을 구축한다. 또 레인보우로보틱스, 이롭, 로엔서지컬 등 글로벌 수준의 로봇 기업과 투모로로보틱스, 삼성융합의과학원, 대구경북과학기술원 등 AI 전문가 그룹, 국내 유일 헬스케어UI/UX 전문기업 하해호와 산학연병 컨소시엄을 이루어 체화AI(embodied AI) 기반 수술로봇 개발 및 기술 고도화와 제품화까지 이어지는 공동 연구 생태계를 조성해 나갈 계획이다.

또한 본 사업의 성공적인 수행을 위하여 특허법인 BLT, 인허가 전문 컨설팅 메디팁, 헬스케어 전문 이듬법률사무소, 디지털 헬스케어 스타트업 전문 투자사 디지털헬스케어 파트너스가 용역기관으로 참여한다.

사업책임을 맡은 정용기 삼성서울병원 이비인후과 교수가 수술로봇의 기술 고도화와 제품화를 전담 지원하는 ‘오로라랩(AURORA lab, AI-Unified Robotics & Operative Research Accelerator Lab)’을 개소하고, 미래 의료의 핵심인 AI 수술로봇 시장의 주도권을 확보할 방안을 찾는다.

삼성서울병원은 이번 과제 선정으로 오로라랩 전용 연구시설과 수술로봇을 실증 할 수 있는 환경을 구축하는 한편, 관련 전담 조직을 운영하여 시제품의 성능 검증, 안전성 평가, 사용적합성 평가 등 제품화 전 과정을 밀착 지원한다.

1단계 사업 기간인 28년까지 수술로봇 특화 연구시설 구축과 AI 기술 고도화, 시제품 개발 및 성능 검증과 특허 확보에 주력하고, 2단계(29 ~ 30년)부터는 AI 기반 수술로봇의 기술 성숙도(TRL, Technology Readiness Level)를 최종 상용화 (9단계) 바로 앞인 8단계까지 끌어올린다는 구상이다.

이를 기반으로 국내외 규제기관의 의료기기 허가 획득과 혁신의료기술평가를 신청해 의료기관에 실제로 보급이 가능하도록 속도를 낼 예정이다. 정 교수는 앞서 2025년 한국형 ARPA-H 프로젝트 ‘효율적 수술환경 조성을 위한 휴머노이드형 Physical AI 기반 수술보조 로봇을 개발’ 1단계 과제에 선정된 바 있다.

이번에 AI 기반 수술로봇 이노베이션랩 구축 및 활용 사업에도 선정됨에 따라, 두 과제가 시너지 효과를 보여 삼성서울병원이 AI기반 수술로봇 및 수술 보조 로봇 개발 관련 전 세계적 기술경쟁에서 한발 앞서 나아갈 수 있는 기틀을 마련했다.

정용기 교수는 “그간 수술로봇 개발 과정에서 겪었던 임상 현장의 미충족 수요 파악, 실증 자문, 인허가 지원 등의 문제를 병원이 중심이 되어 해결하겠다”며 “정밀 의료의 핵심인 AI 수술로봇이 실제 의료 현장에 안착할 수 있도록 기술 고도화의 전초기지 역할을 수행할 것”이라고 말했다.

허우성 미래의학연구원장 겸 연구부원장(신장내과 교수)은 “삼성서울병원이 보유한 세계적 수준의 임상 역량과 첨단 기술을 결합하여 대한민국 의료 로봇 산업의 비약적인 도약을 이끄는 계기가 될 것”이라며, “수술로봇을 포함한 의료 로봇 개발 및 실증 전 영역에서 삼성서울병원이 중추적인 역할을 수행할 수 있도록 전폭적인 인프라 지원과 연구 환경 조성에 최선을 다하겠다”고 강조했다.

한편, 이번 과제에는 총괄책임자인 정용기 교수 외에도 정규환 교수(지능형의료로봇연구센터), 오남기 교수(이식외과), 배주영 교수(성형외과), 한덕현 교수(비뇨의학과), 류광희 교수(이비인후과), 이선호 교수(신경외과), 박진성 교수(정형외과), 안상훈 교수(위장관외과), 박성용 교수(폐식도외과)등 의료 AI 기술과 수술로봇에 이해도가 높은 의료진이 다학제 기반 원팀(One Team)으로 함께 뛸 예정이다.