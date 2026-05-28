<서울 현충원 편>
현충원 안에
전통사찰이 있다는 거 알고 있었어?
서울 현충원 한쪽에는
‘호국지장사’라는 절이 있어.
원래 이름은 ‘화장사’.
조선시대에는 선조의 할머니인
창빈안씨의 묘를 관리하던
왕실 조포사이기도 했어
그러다 한국전쟁 이후,
서울에 대규모 국립묘지가 필요해졌고
사찰 인근에 국립현충원을 조성하게 돼
즉,
‘현충원 안에 절이 생긴 게 아니라’
원래 절이 있던 공간에 현충원이 들어선 셈.
이후 사찰도 자연스럽게
호국영령을 추모하는 의미를 담아
‘호국지장사’라는 이름으로 바뀌게 돼.
흥미로운 건
호국지장사 대웅전에는
우리가 흔히 떠올리는 석가모니불 대신,
아미타불 : 극락세계의 상징
지장보살 : 지옥의 영혼을 구원
관세음보살 : 중생의 고충 해결
이 모셔져 있다는 점.
대웅전 또한 추모의 의미가 담긴
특별한 사찰인 거야.
초여름 신록이 올라오는 6월
현충원의 또 다른 시간을
천천히 걸어봐
to be continued…
▷호국지장사(서울 동작구 현충로 210)
▷창빈안씨묘(서울 동작구 동작동 299-10)
▷현충원(서울 동작구 동작동 212-6)
각색·그림 이주섭 CP jusoeba@heraldcorp.com
[AI를 활용해 제작함]
why37@heraldcorp.com