“공중화장실 변기 앞부분은 왜 뚫려있는거야?”…뜻밖의 이유 있었다

[헤럴드경제=김보영 기자] 공중화장실 변기 시트 앞부분이 U자 모양으로 뚫려있는 이유가 화제가 되고 있다. 최근 소셜미디어 엑스(X)에는 공중화장실에서 흔히 볼 수 있는 변기 디자인에 대한 궁금증을 담은 게시물이 올라왔다. 한 스페인 이용자는 지난 24일 변기 사진과 함께 “불편한 질문: 화장실 시트에 있는 이 작은 공간은 무슨 용도지?”라는 글을 올렸다. 해당 게시물은 이틀 만에 조회수 2785만회를 기록하며 전 세계 이용자들의 관심을 끌었다. 누리꾼들은 “남성 신체 부위가 시트에 닿지 않게 하기 위한 것 같다”, “위생 때문 아닐까”, “공기 순환용 같다” 등 다양한 추측을 내놨다. 뉴욕포스트에 따르면 이런 형태의 변기는 일반 가정보다 공중화장실에서 주로 사용된다. 미국에서는 1955년 ‘미국 표준 국가 배관 규정’을 통해 공중화장실 변기 시트 앞부분을 개방형으로 제작하도록 의무화했다. 규정에는 “변기 시트는 매끄럽고 흡수성이 없는 재질이어야 하며, 공중 화장실의 모든 변기 시트