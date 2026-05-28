현재 세계는 기후위기 대응과 에너지 안보가 동시에 요구되는 ‘에너지 대전환의 시대’에 들어섰다. 탄소중립을 향한 국제사회의 움직임이 강화되는 가운데 중동 지역 긴장과 해상 물류 불안정 등 지정학적 리스크는 에너지 공급망의 취약성을 드러내고 있다.

특히 에너지 수입 의존도가 높은 우리나라에 에너지는 더 이상 가격의 문제가 아니라 국가 경쟁력과 생존의 문제다.

이에 각국은 에너지 자립 체계 구축에 속도를 내고 있다. 특히 건축물은 에너지를 소비하는 공간을 넘어 생산·저장·관리하는 에너지 시스템으로 진화하고 있으며, 건축물 기반 에너지 자립은 국가 에너지 전략의 핵심 과제가 되고 있다.

이 같은 흐름은 제로에너지건축물(ZEB) 정책의 발전 과정에서도 확인된다. 1970년대 오일쇼크 이후 건축물의 에너지 절감 필요성이 제기되며, 2000년대에는 온실가스 감축이 주요 정책 의제로 부상했다. 이후 건물에너지효율등급제 등 제도적 기반이 마련되면서 최근에는 건축물 스스로 에너지를 생산하고 활용하는 방향으로 정책이 고도화되고 있다.

이 변화의 중심에는 태양광 기술이 있다. 초기 독립형 발전설비 중심에서 벗어나 최근에는 건물부착형 태양광(BAPV)과 건물일체형 태양광(BIPV) 기술이 확산되며 건축물과 에너지 설비의 경계를 허물고 있다. 태양광은 이제 단순한 설비가 아닌 건축 요소로 진화하며 ‘PV in Building’ 개념을 본격화하고 있다. 즉, 건물 중심 에너지 자립의 핵심 수단으로 평가받고 있다.

그러나 재생에너지 확대의 성패는 보급 규모만으로 결정되지 않는다. 설비가 실제 환경에서 안정적으로 성능을 유지하고 신뢰성을 확보할 수 있는 검증 체계가 필수적이다. 에너지 전환의 성공은 설치량이 아니라 검증과 운영 역량에 달려 있다.

한국건설생활환경시험연구원(KCL)은 이러한 요구에 대응해 태양광 분야 전 주기에 걸친 시험·평가·실증 체계를 구축하고 기술서비스를 지원하고 있다. 충남 서산과 당진의 인프라를 기반으로 소재·부품부터 모듈, BIPV, 인버터, 발전시스템까지 종합 평가를 수행하고 있으며, 실제 운용 환경에서의 성능과 신뢰성을 검증하고 있다.

또한 태양광 발전시스템 품질인증(Q마크)과 녹색기술 인증 지원을 통해 기업의 품질 경쟁력 향상에도 기여하고 있다.

이와 함께 KCL은 국가 온실가스 감축목표(NDC) 달성을 위해 ‘건물에너지전환·이노베이션 기술협의체’를 운영하며 BIPV, 히트펌프, 에너지저장장치(ESS)를 연계한 건물 에너지 자립 기술 개발과 표준화, 제도 개선을 추진하고 있다.

이러한 노력은 실제 현장에서도 이어지고 있다. KCL은 시험·인증기관 최초로 K-RE100에 참여해 전국 13개 사업장에 총 2095kW 규모의 자가소비형 태양광 설비를 구축하고 연간 약 2600MWh의 전력을 자체 생산할 계획이다. 이를 통해 최대 전력수요의 약 20%를 태양광으로 충당하며, 비용 절감과 에너지 자립 기반을 확보하고 있다.

에너지 전환은 기술만으로 완성되지 않는다. 신뢰할 수 있는 시험·평가 체계와 이를 뒷받침하는 제도, 그리고 실제 적용 사례가 함께 구축되어야 한다.

앞으로도 KCL은 재생에너지 기술의 전주기 검증과 정책 연계를 통해 건축물 중심의 분산형 에너지 체계 확산을 지원하며, 산업과 정책, 기술을 연결하는 ‘에너지 전환의 신뢰 플랫폼’ 역할을 강화해 나갈 것이다.

천영길 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 원장