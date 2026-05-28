사진은 기사와 무관. [게티이미지뱅크]
사진은 기사와 무관. [게티이미지뱅크]

[헤럴드경제=장연주 기자] 주식 투자로 최근 1년간 약 100억원의 수익을 올렸다고 주장하는 한 공기업 직원의 게시물이 온라인에서 화제가 되고 있다.

27일 직장인 익명 커뮤니티 ‘블라인드’에는 “1년 동안 100억 버는 게 가능하구나”라는 제목의 글이 올라왔다.

글쓴이 A씨는 자신을 한국서부발전 직원이라고 밝히면서 “오늘 그냥 계산해봤는데 최근 1년 수익이 100억을 달성했다”며 “이게 가능하네. 내가 했는데도 얼떨떨하다”고 적었다.

그가 함께 공개한 사진에는 한 계좌 기준 약 88억원의 수익과 653.95% 수익률 등이 담겨 있다.

수익 규모를 단순 합산하면 약 100억원 수준이라는 게 그의 설명이다.

A씨는 투자 방식에 대해 “기본적으로 트레이딩이라 거래금액이 엄청 많다”며 “삼전닉스(삼성전자와 SK하이닉스)에게 깊은 감사를”이라고 덧붙였다.

특히 거래 화면에는 특정 기간 실현손익 약 6억2900만원, 약 2억9000만원, 약 2억6200만원 등의 수익 기록과 함께 수십억원 규모의 매수·매도 내역도 포함됐다.

수익률 기준으로 역산하면, 순입금 기준 원금은 약 13억6000만원으로 추정된다.

해당 글에는 투자 비법을 묻는 댓글이 이어졌다.

A씨는 스윙 투자와 단타 비중을 묻는 질문에 “의도적으로 비중을 나누진 않지만 반반 정도 되는 것 같다”고 답했고, 미수 거래 여부를 묻는 댓글에는 “꽤 많이 쓴다”고 솔직하게 밝혔다.

그는 이어 “HTS DDE 기능을 활용해 엑셀로 데이터를 가공하고, 나름의 지표를 만들어 투자한다”고 적었다.

이와 함께 직장인이 100억이나 번 것에 대해 “왜 아직 회사 다니냐”, “퇴사 안하냐”는 반응도 이어졌다.

이에 대해 A씨는 “생산성만 따지면 주식과는 비교할 수 없겠지만 지금 회사를 다니면서 ‘언제 내가 또 전기를 만들어보겠냐’는 생각도 있고, 사람 만날 일이 너무 없어질 것 같기도 하다”며 “너무 빨리 벌어서 고민할 시간이 필요하다. 사실 퇴사를 하기는 해야 할 것 같은데 아직은 모르겠다”고 답했다.

다만, 해당 수익 인증의 진위 여부는 확인되지 않았다.

‘김수현 녹취’ AI 조작한 김세의…“구속됐으니 실형 피하기 어려울 것”, 현직 변호사 전망

‘김수현 녹취’ AI 조작한 김세의…“구속됐으니 실형 피하기 어려울 것”, 현직 변호사 전망

[헤럴드경제=장연주 기자] 김세의 가로세로연구소(가세연) 대표가 배우 김수현의 명예를 훼손한 혐의 등으로 구속된 가운데, 그가 최대 징역 10년까지 실형을 피하기 어려
https://biz.heraldcorp.com/article/10757574

yeonjoo7@heraldcorp.com