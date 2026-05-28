농식품부, LP-GP 조찬 교류회 개최…150여명 참석 푸드테크 업력 제한 폐지·청년기업 투자 기준 완화

[헤럴드경제=김선국 기자] 정부가 스마트농업·푸드테크 등 농식품 신산업 분야 민간투자 확대에 속도를 내고 있다. 벤처투자 시장 위축이 이어지는 가운데 농식품 분야 투자 기반을 넓히겠다는 취지다.

농림축산식품부는 농업정책보험금융원, 한국농식품벤처투자협회와 함께 28일 서울 강남 JW메리어트호텔에서 ‘제3회 농림수산식품모태펀드 LP-GP 조찬 교류회’를 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 농식품투자조합 운용사(GP)와 투자자(LP) 간 네트워크 확대를 위해 마련됐다. 행사에는 투자자와 운용사 관계자 등 150여명이 참석했다.

농금원은 이날 농식품 모태펀드 투자 성과와 스마트농업·푸드테크 분야 성장 가능성을 소개했다. 주요 운용사들도 투자 사례와 운용 전략 등을 발표했다.

농식품부는 올해부터 농식품 경영체 투자 규제 완화에도 나섰다. 푸드테크 분야 업력 제한을 없애고 청년기업 투자 상한도 폐지하기로 했다. 푸드테크 기업의 경우 기존에는 업력 7년 이내 제한이 있었고, 청년기업도 창업 초기에는 최대 3억원, 사업화 단계에서는 최대 5억원까지만 투자받을 수 있었다.

청년기업 투자 기준도 완화한다. 기존에는 ▷창업기획자 보육 또는 투자 이력 ▷대표자 만 39세 이하 또는 청년 임직원 비중 50% 이상 ▷창업 7년 미만 등 3가지 조건을 모두 충족해야 했지만, 앞으로는 이 가운데 2개 이상만 충족하면 된다.

농식품부는 지역경제활성화 펀드 투자 범위도 넓히기로 했다. 빈집 리모델링과 워케이션, 농촌 관광 플랫폼 등 농촌재생 분야까지 모태펀드 투자가 가능하도록 주목적 투자 범위를 확대했다.

조건부지분인수계약(SAFE), 전환사채형 투자(CN) 등 민간 투자방식도 도입할 계획이다. 스타트업 투자 구조를 다양화해 초기 투자 부담을 낮추겠다는 취지다.

농식품업계에서는 최근 스마트농업과 푸드테크 분야를 중심으로 투자 수요가 늘고 있지만 초기 투자 이후 후속 투자 연결은 여전히 쉽지 않다는 말도 나온다.

박순연 농식품부 기획조정실장은 “농식품 모태펀드는 단순 자금 공급을 넘어 농업을 미래형 고부가가치 산업으로 전환하는 마중물 역할”이라며 “먹거리 혁신과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 투자 확대를 지원하겠다”고 말했다.