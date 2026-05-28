[헤럴드경제=이명수 기자] 사기 등 혐의로 구속됐다가 집행유예로 풀려난 정유라씨가 엄마 최서원씨의 자필편지를 공개하면서 병원에서 치료할수 있게 해달라며 호소했다.

정씨는 28일 자신의 페이스북에서 “(최서원씨가)10년의 수감생활하면서 쇠약해진데다 쿠싱·패혈증에 시달리고 있고, 특히 내일 당장 ‘하지 마비’가 와도 이상하지 않을 정도라고 의사가 말했다”면서 최서원씨의 심각한 건강상태를 공개했다.

그러면서 “(엄마의)집행정지를 신청했으나 지정 병원에서는 수술한 병원으로 가라고 하고, 수술한 병원에서는 돈 안주면 못받아 준다고 한다”면서 “진짜 죽으라는 것이냐”며 힘든 상황을 호소했다.

이어 “(엄마 사건의) 공동정범은 다 사면되고,삼성은 무죄인데 우리 엄마만 수감생활을 하고 있다”면서 “재심할때까지 살아 있을지도 걱정된다”고 현재 상황을 설명했다.

정씨는 또 “ 허위사실을 유포한 안민석에게 2000만원 배상금을 지금까지 못받았고 있다”면서 후원 계좌를 공개하며 도움을 요청하기도 했다.

한편, 하지 마비는 척수 손상이나 신경계 질환 등으로 인해 가슴이나 허리 이하 양쪽 다리의 감각과 운동 기능이 상실되거나 저하된 상태를 한다.

단순히 다리 근육의 문제가 아니라, 뇌와 다리를 연결하는 신경 통로에 문제가 발생하는 것으로 척수종양이나 척추관 협착증, 뇌졸중,혈액 공급 장애로 인한 척수 경색 등 다양한 원인이 있다.

하지 마비가 되면 걷는 것이 불가능해지고, 다리 부위에 통증,촉각을 느끼지 못하게 되며 대소변 조절도 어려워진다.