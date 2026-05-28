페트병 20%·비닐류 50% ‘쑥’

[헤럴드경제=김진 기자] 국내 주류업계의 원부자재 및 포장자재 비용 부담이 커지고 있다. 중동 전쟁이 장기화하며 연일 치솟는 환율에 이어 국제 유가가 상승하면서다. 소주·맥주 등에 쓰이는 페트(PET) 등 포장재 가격이 급등했고, 협력업체들은 납품단가 인상 요구에 들어갔다.

28일 연합뉴스에 따르면 국내 한 대형 주류업체는 이달부터 맥주·소주용 페트병과 페트 상표류 납품단가를 약 20% 인상했다. 제품 묶음 포장 등에 사용되는 수축필름과 랩핑필름 등 비닐류 가격은 약 50% 올렸다.

오는 6~7월에는 공캔과 공병, 알루미늄 병뚜껑, 종이박스 등 제품을 구성하는 포장자재 대부분의 가격 인상 가능성이 거론되고 있다.

이 업체 관계자는 “현재 논의 중인 인상안을 기준으로 하면 연간 구매 비용 부담이 수백억원 이상 증가할 것으로 추산된다”며 “지난해 발주한 수입 설비의 경우 환율 상승으로 예상 지출 비용이 늘어 부담이 커진 상황”이라고 말했다.

국제 유가의 기준이 되는 브렌트유 가격은 최근 ICE선물거래소에서 배럴당 100달러를 돌파하며 지난해 12월(60달러대)보다 약 67% 상승했다. 유가연동제 영향으로 한 대형 주류업체의 올해 1분기 물류비는 전년 동기 대비 약 40억원 증가한 것으로 알려졌다.

캔 제품의 주원료인 알루미늄 가격도 오름세다. 런던금속거래소(LME) 기준 알루미늄 가격은 지난해 초 통당 약 2500달러 수준에서 지난달 말 약 3500달러까지 40% 올랐다.

또 다른 주류업체는 상생협력법에 따른 납품대금 연동제를 시행 중이다. 원재료 상승분을 매입 가격에 반영하고 있다. 국내 포장자재 업체 상당수는 중소·영세업체로 원가 상승 부담을 자체적으로 감내하기 어려운 구조로 알려졌다.

다만 하이트진로, 오비맥주, 롯데칠성음료 등 주요 기업은 당분간 소비자 가격을 인상할 계획이 없다는 입장이다. 한 업계 관계자는 “제품 가격 정책은 대내외 상황을 종합적으로 고려해 운영하고 있으며 현재 가격 인상을 검토하고 있지 않다”고 말했다.