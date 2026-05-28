車 분야 최대 글로벌 오픈소스 프로젝트 참여 SDV용 표준화된 SW 플랫폼 개발 속도

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대모비스가 모빌리티 소프트웨어 개발에 오픈소스 방식을 도입한다. 자체 개발한 기술을 외부에 공개해 더 많은 개발자가 현대모비스의 소프트웨어를 바탕으로 부가가치를 창출하는 것은 물론 업계 표준으로 자리 잡도록 추진하겠다는 구상이다.

현대모비스는 글로벌 최대 비영리 오픈소스 개발 단체인 이클립스 파운데이션의 SDV(소프트웨어 중심의 자동차) 워킹그룹에 가입하고, 산하의 에스코어(S-Core) 프로젝트에 참여해 SDV용 소프트웨어 플랫폼을 본격 개발한다고 28일 밝혔다.

S-Core 프로젝트는 소프트웨어 플랫폼 또는 미들웨어라고 불리는 기반기술을 표준화하는 글로벌 공동 과제로, 지난 2024년말 유럽기업들을 중심으로 출범했다. S-Core는 기능안전 표준(ASIL-B)을 갖춘 최초의 오픈소스 기반 소프트웨어 표준플랫폼 개발 프로젝트다.

현재 해당 프로젝트에는 모두 13개 기업이 참여해 SDV 구현에 필요한 공통 기술 구현을 최우선 과제로 삼고 있다.

S-Core 프로젝트의 가장 큰 특징은 IT분야에서 주로 활용하는 오픈소스 개발 방식을 모빌리티 분야에 적용했다는 점이다. 이를 위해 프로젝트에 참여한 기업들은 자신들이 보유한 소프트웨어 기술 일부를 공개하고, 전 세계 개발자들이 이를 자유롭게 활용하게 해 성능 향상을 유도한다. 범용성이 높은 표준화된 소프트웨어 개발에 집단지성이 활용되는 구조다.

기업들이 지식재산에 해당하는 코딩 기술을 공개하는 또 다른 목적은 유무형의 부가가치를 창출할 수 있어서다. 더 많은 개발자에게 자사의 소프트웨어 사용을 유도하면 높은 확률로 해당 기술이 글로벌 표준으로 자리잡는 데 유리하다.

현대모비스 관계자는 “글로벌 오픈소스 프로젝트에 참여하며 처음으로 개발 코드를 외부에 공개하게 된 것은 큰 의미가 있다”며 “최근 수년간 하드웨어에서 소프트웨어 중심으로 연구개발 무게추를 옮기며 확보한 선도 경쟁력이 본격적으로 결실을 맺었기 때문”이라고 말했다.

그러면서 “아울러 유럽기업 중심의 오픈소스 프로젝트에 현대모비스가 참여함에따라 아시아 지역으로 범용성을 확장하는 계기도 마련했다”며 “이번 프로젝트 참여를 계기로 모빌리티 소프트웨어를 선도하는 전문 기업으로 발돋움할 것으로 기대하고 있다”고 덧붙였다.

현대모비스가 이번에 공개할 기술은 리눅스 운영 체제에서 소프트웨어간의 간섭을 최소화한 이른바 ‘컨테이너 설루션’이다. SDV의 무수히 많은 소프트웨어가 서로 영향을 주지 않도록 일종의 칸막이를 설치하고 빠르게 실행이 가능하도록 개별 포장하는 기술이다.

현대모비스의 컨테이너 설루션은 차량용 제어기 환경에서 기존 기술 대비 속도가 10배 이상 빠른 수준으로 알려졌다. 외부 침입 등으로 소프트웨어가 변질될 가능성을 차단하는 상시 무결성 보장 기능도 확보했다.

한편, 현대모비스는 S-Core 프로젝트에 속한 여러 완성차와 부품사, 소프트웨어 전문사들과 다양한 협업 기회를 확보할 계획이다.

현대모비스는 최근 미국 실리콘밸리 인근 써니베일에서 ‘제5회 모비스 모빌리티 데이’를 개최하는 등 미래 모빌리티 분야 인재 및 글로벌 파트너 발굴에도 적극 나서고 있다.