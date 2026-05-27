6·3 지방선거 및 국회의원 재·보궐선거가 일주일 앞으로 다가온 27일 오전 인천국제공항 제1터미널에 마련된 운서1동 제2사전투표소에서 인천광역시 선거관리위원회 관계자들이 래핑 작업을 하고 있다. 사전투표는 오는 29,30일 이틀간 오전 6시부터 오후 6시까지 진행된다. ▶관련기사 5·6면

인천=윤창빈 기자


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