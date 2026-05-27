[헤럴드경제=민성기 기자] 방송인 지예은이 갑상선암 투병 사실을 고백했다.

26일 공개된 넷플릭스 예능 ‘유재석 캠프’ 5회에서는 유재석, 이광수, 변우석, 지예은이 숙박객들을 위한 바비큐 파티와 캠프파이어를 준비하는 모습이 그려졌다.

이날 유재석은 지예은에게 “그래도 예은아 이제 건강 완전히 회복했네”라고 말했다.

이에 지예은은 “그렇죠. 그래도 완전”이라며 밝게 웃었다.

이어 지예은은 “원래 0.1cm만 있어도 전이가 될 수 있다고 하더라”며 “저는 암이 꽤 많았다고 했다. 그래서 더 감사하다”고 털어놨다.

예상치 못한 이야기에 유재석은 “아 그랬어?”라며 놀란 반응을 보였고, 지예은은 “정말 너무 감사하다”고 말했다. 유재석 역시 “모든 건 다 감사함이다”라며 따뜻하게 다독였다.

특히 캠프파이어 장면에서는 지예은이 눈물을 흘리는 모습도 포착됐다.

유재석은 “기사로 보셔서 아시겠지만 예은이가 조금 아팠다”며 “다행히 건강을 회복해서 오늘 이 자리에 함께해줘서 너무 고맙다”고 말했다.

한편 지예은은 지난해 갑상선 기능 저하로 SBS ‘런닝맨’ 등 활동을 잠시 중단한 바 있다.

당시 소속사 측은 “개인 의료 정보”라며 조심스러운 입장을 밝혔다.