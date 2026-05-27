[헤럴드경제=나은정 기자] 강원도 한 군부대에서 간부가 병사에게 강압적으로 팔굽혀펴기를 반복시켜 병사가 근육이 녹아내리는 심각한 부상을 입은 것으로 파악됐다.

26일 연합뉴스에 따르면 강원도 철원군 육군 15사단에서 복무 중인 A 상병은 지난 3월 9일 체력단련을 하던 중 중사의 강압 속에 팔굽혀펴기를 100회 가까이 하다 중증 횡문근융해증 진단을 받고 결국 국군병원으로 이송됐다.

사건 당일 오후 4시쯤 ‘뜀걸음과 팔굽혀펴기 100회를 달성한 뒤 자유롭게 체육활동을 하라’는 중대장 지시에 따라 A 상병은 동기와 함께 체력단련실로 이동해 팔굽혀펴기에 돌입했다.

A 상병이 15회쯤 했을 때 체력단련실로 들어온 B 중사와 눈이 마주쳤고, B 중사는 “그렇게 깔짝이지 말고 내려가라”며 A 상병의 등을 강하게 내리누르기 시작했다는 게 피해자 측 설명이다.

B 중사는 A 상병의 활동복 상의를 움켜잡은 채 들어 올렸다 내리기를 반복했고, A 상병이 결국 “저 너무 힘듭니다. 간부님”, “이건 아닌 것 같습니다”라며 세 차례나 중단을 요청했으나 받아들여지지 않았다.

50회를 채운 A 상병은 결국 다시 강제 팔굽혀펴기를 해야 했고, “힘들어서 못 할 것 같습니다”라는 간곡한 호소도 묵살 당한 뒤 100회 가까이 이어가다 호흡이 급격히 거칠어진 뒤에야 팔굽혀펴기를 멈출 수 있었다.

팔굽혀펴기 과정에서 B 중사는 A 상병의 다리를 발로 툭툭 치거나 머리를 잡기도 했던 것으로 전해졌다.

A 상병은 잠을 제대로 이루지 못한 채 양팔에 심한 통증을 느끼다가 이틀 뒤 결국 의무대를 찾았다. 당일 소변도 보지 못한 A 상병이 링거를 맞고 본 소변의 색깔은 ‘콜라색’이었다.

국군포천병원으로 후송돼 진행한 혈액검사 결과 CK(근육효소) 수치는 정상 수치인 50∼200의 수백 배이상인 4만에 달했다. 가족의 요구로 13일 민간 대학병원으로 옮겨 검사한 결과 근육효소 수치는 7만7380까지 치솟았으며, 간 수치도 급격히 오르면서 신부전증과 부정맥까지 보인다는 소견을 들었다.

근육이 녹아내리는 중증 횡문근융해증 진단을 받은 A 상병은 2주간 입원 치료를 했으나, 퇴원 후에도 완전히 회복하지 못한 것으로 알려졌다.

A 상병 측은 B 중사를 직권남용 가혹행위죄와 폭행죄로 군사경찰에 고소했다. 그의 가족은 “멈춰달라고 했을 때 멈췄다면 아무 일도 벌어지지 않았을 텐데, 왜 이렇게까지 했느냐고 묻고 싶다”며 “재발 방지를 위해 철저한 진상 규명과 책임자 처벌이 필요하다”고 강조했다.

이번 사건에 대해 15사단 관계자는 “현재 군 수사기관에서 관련 사안을 수사 중이며, 확인되는 사항에 대해서는 법규에 따라 조치할 예정”이라고 말했다.