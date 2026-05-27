[헤럴드경제=김성훈 기자] MBC에브리원 ‘히든아이’가 살인 사건을 소개하는 과정에서 피해자의 얼굴이라며 아이돌 그룹 스트레이 키즈 멤버 현진의 사진을 잘못 삽입한 사실이 뒤늦게 알려졌다.

문제가 된 방송은 지난해 12월 8일 방송된 ‘라이브 이슈: 크리스마스 살인사건’ 편이다. 이날 방송은 2024년 12월 25일 경남 사천에서 17세 남성이 처음 만난 16세 여학생을 흉기로 살해한 이른바 ‘사천 크리스마스 사건’을 다뤘다. 가해자는 지난해 5월 1심에서 소년법상 최고형인 징역 20년과 위치추적 전자장치 부착 20년을 선고받았다.

방송은 피해 학생의 어린 시절 모습을 소개하는 과정에서 실제 피해자가 아닌 현진의 어린 시절 사진을 내보내는 오류를 범했다.

당시에는 이 사실이 알려지지 않았으나, 약 5개월 뒤인 최근에서야 한 팬에 의해 문제가 확인됐다. 해당 팬은 지난 25일 엑스(X)에 “‘히든아이’를 보고 있는데 살인 사건 피해자 사진이라며 왜 현진 사진을 보여주냐”라고 지적하는 글을 올렸다.

이 사실이 확산하면서 팬 단체 등은 ‘히든아이’ 측에 정정을 요구했다.

‘히든아이’ 제작진 측은 “방송 제작을 위해 생전 피해자가 사용하던 기기에 저장되어 있던 사진을 사용하는 과정에서 스트레이 키즈 현진의 어린 시절 사진을 피해자 사진으로 오인해 잘못 삽입했다”며 현진과 팬들에게 사과했다.

제작진 측은 “사실관계를 확인한 직후 해당 방송과 유튜브 클립은 비공개 처리했고, OTT등 다시 보기 서비스도 최대한 빠른 시일 내 수정 또는 비공개 조치할 예정”이라며 “앞으로는 자료 확인 및 검수 절차를 더욱 철저히 해 이와 같은 일이 재발하지 않도록 각별히 주의하겠다”고 했다.