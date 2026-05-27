DK아시아의 주거 브랜드 ‘로열파크씨티’가 한국기업평판연구소가 발표한 2026년 5월 하이엔드 주거 브랜드평판 조사에서 3위를 기록했다.

한국기업평판연구소에 따르면 이번 조사는 4월 27일부터 5월 27일까지 국내 하이엔드 주거 브랜드 10개를 대상으로 진행됐으며, 총 903만5900건의 빅데이터를 기반으로 분석됐다. 브랜드평판지수는 소비자 참여지수와 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수 등을 종합해 산출됐다.

이번 조사에서 로열파크씨티는 현대건설의 ‘디에이치’, 롯데건설의 ‘르엘’에 이어 3위를 기록했다.

DK아시아는 주거와 커뮤니티 중심의 도시 개발 모델을 추진하고 있으며, 커뮤니티 시설과 서비스 운영 체계 고도화에 집중하고 있다고 설명했다. 단지 내 상업시설 운영과 커뮤니티 연계 등을 통해 입주 이후 운영 경쟁력을 강화한다는 계획이다.

실제 사업 추진도 이어지고 있다. DK아시아에 따르면 지난 3월 공급한 ‘검암역 로열파크씨티 리미티드 197’은 197세대 공급에 1682건의 청약이 접수됐으며 평균 8.54대 1, 최고 28.60대 1의 경쟁률을 기록했다.

최근 DK아시아는 하나은행과 전략적 금융협약을 체결하고 인천 검단구 일대 로열파크씨티 2단계 개발사업 추진 기반을 마련했다고 밝혔다. 협약은 2단계 사업의 시행 목적 자금 조달을 주요 내용으로 한다.

DK아시아는 앞서 1단계 6305세대 규모 로열파크씨티 조성을 완료했으며, 향후 검단 일대 약 260만㎡ 부지에 총 1만6800세대 규모의 개발사업을 추진할 계획이다. 이 가운데 우선 추진되는 1차 사업은 약 8800세대 규모다.

회사 측은 향후 주거와 금융, 상업·문화 인프라를 연계한 복합 개발 방향을 검토하고 있으며, 스페인 ‘산탄데르시티’를 참고한 도시 모델도 함께 검토 중이라고 설명했다.

DK아시아 관계자는 “입주 이후 운영과 서비스 고도화를 포함한 주거 브랜드 경쟁력 강화에 집중하고 있다”며 “금융 협력을 바탕으로 개발사업을 단계적으로 추진할 계획”이라고 밝혔다.