[헤럴드경제=민성기 기자] 배우 김보미가 일부 병원 간호사들의 불친절한 응대에 불만을 토로했다.

김보미는 26일 자신의 소셜미디어에 “수술한 곳이 아파서 병원에 왔는데, 창구에 있는 간호사 선생님들은 왜 이렇게 불친절할까. 아닌 분들도 계시지만”이라는 글과 함께 병원 내부 사진을 게재했다.

해당 사진에는 ‘검사실’이라는 안내판이 설치된 병원 내부의 모습이 담겼다. 이는 김보미가 직접 병원을 방문해 촬영한 것으로 전해졌다.

앞서 김보미는 자신의 생일 당일 복통 증상을 보여 구급차로 병원에 이송된 사실을 알린 바 있다. 검사 결과 요로결석 진단을 받았으며, 이후 입원해 수술 절차를 밟았다.

SNS를 통해 근황을 전하고 있는 김보미는 “요로결석이 정말 무서운 병이라는 걸 절실히 느꼈다. 다들 건강 조심하시고 식습관 관리 꼭 하셨으면 좋겠다. 건강이 최고”라고 당부했다.

한편 김보미는 2008년 데뷔해 영화 ‘써니’, 드라마 ‘별에서 온 그대’ 등에 출연했다.

지난 2020년 발레리노 윤전일과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.