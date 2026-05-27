폭염·수방·안전·보건 분야별 종합대책 추진 및 단계별 재난 대응체계 운영 폭염저감시설 확충, 취약계층 보호 강화 등 안전 중심 생활밀착 대책 마련

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 폭염, 집중호우 등 여름철 재난에 선제적으로 대응해 지역주민 모두가 안전한 여름을 보낼 수 있도록 ‘2026년 여름철 종합대책’을 추진하고 있다.

기상청은 이번 여름 기온이 평년보다 높을 확률이 60%라고 전망했다. 강수량에 대해서는 평년과 비슷하거나 적을 가능성이 있지만 저기압이 발달하고 대기가 불안정해 집중호우 가능성이 높다고 내다봤다.

이에 구는 ▷폭염 ▷수방 ▷안전 ▷보건 등 4대 분야 20개 과제로 여름철 종합대책을 세우고 폭염 취약계층 보호와 풍수해 예방, 생활안전 강화에 중점을 뒀다.

우선 폭염 대응 강화를 위해 그늘막과 쿨링포그 등 폭염저감시설을 확대 설치한다. 구는 기존 그늘막 129개소에 파라솔형 그늘막 8개소를 신규 설치해 총 137개소를 운영, 노후 그늘막 12개소도 교체할 예정이다. 산기슭공원과 금천체육공원에는 쿨링포그를 신규 설치, 폭포공원과 금빛공원에는 차양형 그늘막을 새롭게 조성한다. 폭염특보 발효 시에는 주요 도로를 중심으로 살수작업을 확대 운영해 도심 열섬현상 완화에도 나설 예정이다.

특히 폭염 취약계층을 보호하기 위한 대책을 세웠다. 홀몸어르신과 장애인, 만성질환자 등 취약계층을 대상으로 재난도우미를 활용한 안부 확인과 건강관리 서비스를 운영하고, 폭염특보 발효 시에는 전화·방문을 통한 안전 확인을 강화할 계획이다.

아울러 경로당과 복지시설 등 45개소를 무더위쉼터로 운영하고, 폭염특보 시에는 연장쉼터를 연계 운영한다. 이와 함께 저소득 주거취약 어르신을 위한 목욕장 쉼터 9개소도 운영한다.

풍수해를 예방하는 촘촘한 수방을 위해 풍수해 안전대책본부를 중심으로 단계별 비상근무체계를 운영하고, 호우·태풍 상황에 따른 신속한 재난 대응체계를 유지한다.

또 침수 우려지역과 하수시설, 공사장 등에 대한 사전 점검을 실시하고, 침수 발생 시에는 피해지역 교통 통제와 우회도로 안내, 응급복구 및 수해쓰레기 처리 등을 신속히 추진해 주민 불편을 최소화할 방침이다.

아울러 시흥사거리, 석수역 일대, 금천패션아울렛 사거리 등 주요 침수 우려지역에는 단계별 교통통제 및 우회체계를 마련, 마을버스 우회 노선도 사전에 구축해 집중호우 시 교통 혼잡과 안전사고 예방에 나선다.

안전대책 분야에서는 전통시장 피해 발생 시 서울시 긴급보수 지원체계를 새롭게 운영하고, 저류조 관리 실황 조사와 비교·분석을 통해 최적 관리방안도 수립할 예정이다.

보건 분야에서는 여름철 돌발곤충 대발생에 대비해 민관협력 방제를 강화한다. 러브버그 등 돌발곤충 발생에 대비한 민간업체 방제 용역과 친환경 방제 시범사업을 추진, 돌발곤충 유인물질 포집기 100개를 설치할 계획이다.

이와 함께 식품접객업소를 대상으로 식중독 예방진단 컨설팅을 새롭게 실시하고, 축산물취급업소 위생점검과 수거검사도 강화한다.